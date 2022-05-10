Bankalara döviz işlemleri için yeni talimat

Merkez Bankası ve BDDK, bankalardan kurumsal döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu 10.00-16.00 saatleri arasına çekmesini istedi.

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Dolar/TL’de yükseliş yaşanırken, döviz işlemlerine ilişkin dikkat çekici bir adım geldi.

Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalardan kurumsal döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu saat 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesini istedi.

Reuters’a bilgi veren toplam üç bankacı, son birkaç gündür TCMB ya da BDDK’dan sözlü olarak söz konusu talebin bankalara iletildiğini söylediler.

Konuya yakın bir kaynak uygulama ile, likiditenin düşük olduğu saatlerde TL’deki oynaklığın azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı, haberin yazıldığı sırada BDDK’dan yorum talebine ilişkin bir yanıt gelmedi.

Hükümet ve düzenleyici kurumlar, son dönemde döviz piyasasına birçok müdahalede bulundu.

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