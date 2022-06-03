Bankaların kârı nisanda sekize katlandı

Bankaların net kârı nisanda bir önceki yıla göre sekize katlanarak 34,9 milyar TL'ye yükseldi. Yüksek enflasyon ve düşük faiz, bankalara yaradı.

Sozcu.com.tr

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Yüksek enflasyon, hızlı kredi büyümesi, düşük politika faizi ve kur korumalı mevduat uygulaması, bankaların kârını uçurmaya devam ediyor.

Bankaların net dönem kârı, nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 707,8 artışla 4,3 milyar TL’den 34,9 milyar TL’ye yükseldi.

BDDK verilerine göre, bankaların ocak-nisan dönemi toplam net dönem kârları da yüzde 374,1 artışla 20,7 milyar TL’den 98,2 milyar TL’ye yükseldi.

NEDEN ARTIYOR?

Bankaların bu yılki kâr artışlarında ilk faktörün, bankaların yüksek faiz marjına sahip olmaları olduğuna işaret eden bankacılar, Merkez Bankası’nın politika faizinin yüzde 14 olduğuna ve bankaların yüzde 16-17 ile TL mevduat toplayıp yüzde 25’in üzerinde faizle kredi verdiğine dikkat çekiyor.

Nitekim, 2021’in ilk dört ayında yüzde 85 artışla 172,1 milyar TL olan bankaların faiz geliri, 2022’nin aynı döneminde 318,8 milyar TL’ye yükseldi.

Bu dönemde bankaların faiz gideri ise sadece yüzde 38 artışla 113,2 milyar TL’den 156,4 milyar TL’ye yükseldi.

Bankaların net faiz geliri yüzde 175’lik yüksek artışla 59 milyar TL’den 162,4 milyar TL’ye sıçradı.

KUR KORUMALI MEVDUAT BANKALARA YARADI

Bankaların faiz marjlarının yüksek kalmasında kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması da etkili oldu.

Faiz tavanı yüzde 17'de sınırlanan KKM sayesinde bankalar düşük maliyetli TL kaynak sağladı.

21 Aralık 2021 tarihinde başlayan KKM’de 27 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 904,1 milyar TL bulunuyor.

ENFLASYON ARTIŞI DA KÂRLARI ARTIRIYOR

Bankaların kâr artışında işaret edilen ikinci temel faktör, enflasyonla birlikte Hazine'ye verdikleri borç karşılığında aldıkları faizlerin de hızla artması.

Enflasyondaki artışla birlikte bankaların son dönemde ağırlık verdiği enflasyona endeksli tahvillerin getirileri artıyor.

Nitekim, bankaların menkul değerlerden aldığı faiz geçen senenin ilk dört ayında 35,4 milyar TL iken, bu sene aynı dönemde 99,4 milyar TL’ye yükseldi.

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