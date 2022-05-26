BDDK Başkanı: Kripto parada yasal düzenleme için çalışıyoruz

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, katıldığı bir programda, "Kripto parada yasal düzenleme için çalışıyoruz" dedi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kripto para konusunda, dünyada çoğu ülkede yasal düzenleme olmadığını söyledi. Akben, kafalardaki karışıklığın giderilmesi için Türkiye’de yasal düzenlemeler yapılmaya çalışıldığını belirtti.

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde düzenlenen 3üncü Uluslararası İslami Muhasebe ve Finans Konferansı 10 farklı ülkeden 79 bilim insanının katılımı ile başladı.

Programda konuşan BDDK Başkanı Akben, kripto para konusunun insanların kafasını karıştırdığını, dünyada birçok ülkede bu alanda düzenleme yapılmadığını ve Türkiye’de gerekli toplantıların yapıldığını dile getirdi.

‘KAFALAR KARIŞIK’

Dijital paranın yeni olması nedeniyle kafalarda karışıklık oluşturduğunu ve bu konuda düzenlemeler yapılması için çalışmaların devam ettiğini anlatan Akben, şöyle devam etti:

“Kripto para düzenlemesiyle ilgili dijital tarafta ne yapılabilir konusundaki Ankara toplantısından buraya geldim. Elbette kripto para konusunda da çalışmalar var. Kafalar karışık bu konuda.

Bu konuda dünyanın birçok ülkesinde henüz bir düzenleme yapılmamış. Bu para neyin yerini alacak, sistem nereye evrilecek. Yeni olan bir şeye karşı çekince her zaman olduğu gibi dikkatli davranma şeklinde gerçekleşiyor.” (DHA)

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