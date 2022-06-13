Binance, Bitcoin çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu

Kripto para piyasasında Celcius'un ardından Binance'da da bazı işlemler askıya alındı. Binance, Bitcoin çekim işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kripto para platformu Celsius’un çekim işlemlerinin askıya almasının ardından kripto piyasasında bir endişe verici haber de dünyanın en büyük kripto platformu olan Binance’dan geldi.

Binance’dan yapılan açıklamada, “Binance zincir üzerinde takılı kalan bir işlemden dolayı BTC ağındaki #Bitcoin çekimlerini geçici olarak durdurdu” ifadelerine yer verildi. Binance CEO’su ise sorunun 30 dakika içinde çözülmesinin beklendiğini bildirdi.

Binance ayrıca, “Ekibimiz sorunu çözmek için çalışıyor ve yakında daha fazla detay paylaşacağız. Çalışma devam ederken, diğer ağlar üzerinden BTC çekmeye devam edebilirsiniz” dedi.

BITCOIN SERT GERİLEDİ

Bitcoin bugün ABD enflasyon verisinin beklentilerinin üzerinde gelmesinin ardından Fed’in sıkılaşma beklentilerinin artmasıyla hem de yüksek faizli getiri vadeden kripto para platformu Celsius’un işlemleri askıya almasıyla sert gerilemiş, 24 bin doların altına gerilemişti.

İlginizi Çekebilir Bitcoin'de kan kaybı hızlandı

İlginizi Çekebilir Fed fırtınası sert geliyor: Piyasalar endişeli