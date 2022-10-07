Binlerce kripto para zombiye dönüştü

Bu yıl 2 trilyon dolar değer kaybeden kripto piyasasında binlerce kripto para da zombiye dönüştü. 12 bin 100 kripto parada bir ay boyunca işlem olmadı.

Sozcu.com.tr

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Geçen yılın ekim ayında zirveyi gören kripto piyasasında bu yıl büyük çöküş yaşanırken, binlerce kripto para da zombiye dönüştü.

Kripto para veri sağlayıcısı Nomics’in araştırmasına göre, 64 bin 400 kripto paradan 12 bin 100’ü 2022 yılında en az 1 ay hiç işlem görmedi.

2020’de 1500, 2021’de 3 bin 700 olan bu rakam, 2022’de büyük artış kaydetmiş oldu.

Nomics kurucularından Nick Gauthier, geçen hafta takip ettikleri 64 bin 400’ü aşkın kripto paradan sadece 13 bin 800’ünde işlem olduğunu belirtti.

2 TRİLYON DOLARLIK KAYIP

Bloomberg ajansında Olga Kharif imzalı analizde, kripto paraların toplam piyasa değerinde bu yıl 2 trilyon dolarlık kayıp yaşandığını ancak binlerce kripto paranın hiçbir işlem görmeyerek adeta birer zombiye dönüşmesinin yaşanan çöküşü daha iyi yansıttığını vurguladı.

Geçen yıl fiyatlar hızlı yukarı giderken binlerce blok zincir projesinin ortaya çıktığını ve bu projeler kapsamında da binlerce kripto para geliştirildiğini belirten Kharif, bu sene piyasalarda yaşanan riskten kaçışla birlikte kripto para fiyatlarının da çakıldığını hatırlattı.

Bitcoin ve Ether gibi önde gelen kripto paraların sert değer kayıpları yaşasalar da sonunda destek buldukları ancak birçok koin için 2022’deki gerilemenin bir nakavt darbesi olduğu belirtilen analizde, 2017’den 2022’ye kadar işlem görmeyerek zombileşen kripto para adetlerine ilişkin bilgi verildi.

CryptoCompare araştırmacı analisti Jacob Joseph, 2021’deki boğa piyasası sırasında yeni ve mevcut projeler için yeterli para, ilgi ve likiditenin bulunduğunu ancak bu yılki ayı piyasası sırasında iyi projelerin bile sermaye ve finansman bulmakta zorlandıklarını, faaliyetlerini sürdürmek için mücadele verdiklerini söyledi.

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