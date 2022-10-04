Bitcoin kritik eşikte

Bitcoin'de bugün sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Lider kripto para yükselişini yüzde 4'ün üzerine çıkararak 20 bin doların üzerini gördü ancak o seviyede tutunamadı.

Sozcu.com.tr

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Uzun süredir düşüş trendinde olan lider kripto para Bitcoin bugün yeniden toparlanarak 20 bin seviyesinin üzerini gördü.

Bitcoin sabah erken saatlerde 20 bin 60 dolar seviyelerine çıktı. Ancak 20 bin doların üzerinde tutunamayan Bitcoin öğlen saatlerine doğru tekrar 1900 seviyelerine doğru geriledi. Lider kripto paradaki 24 saatlik yükseliş yüzde 4’e ulaştı.

Bitcoin’deki yükselişte küresel piyasalardaki kimi gelişmeler etkili oldu. ABD'de zayıf imalat faaliyeti verileri, Fed'in agresif faiz artırımı konusundaki tutumunun yumuşayacağı beklentilerinin artmasına neden oldu.

Resesyon endişelerinin yükselmesi nedeniyle Fed’in faiz artışları konusunda yumuşayacağına dönük beklentiler doların yükselişini durdururken bu durum yatırımcıların riskli varlıklara tekrar yönelmesine sebep oldu.

EYLÜLDE SIKIŞMIŞTI

Yatırımcıların riskli varlıklara tekrar yönelmesi ile birlikte Bitcoin’in yanında Ethereum da hareketlendi. Dün 900 milyar dolar düzeyini aşan dijital varlıkların toplam değeri bugün 926 milyar dolar seviyesine kadar çıktı.

Bitcoin, eylül ortasındaki fiyat düşüşünden bu yana 18 bin 800 ila 20 bin 200 dolar arasında dar bir aralıkta seyrediyor. Normal şartlarda riskli ve oynak bir piyasa olarak bilinen kripto piyasasında bu tür dönemler çok nadir görülüyor.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Lider kripto para Bitcoin yüzde 3,5 artışla öğleden sonra itibariyle 19 bin 900 dolar seviyesinden işlem görürken Ethereum yüzde 4,6 artışla 1350 dolar seviyesinden işlem gördü.

Cardano yüzde 2,2 artışla 0,43 dolardan, solana yüzde 3,7 artışla 33,6 dolardan Dogecoin ise yüzde 0,8 artışla 0,06 dolardan işlem gördü.