Bitcoin, Luna darbesinden sonra toparlanamadı

Bitcoin, Luna'nın sıfırlanmasının ardından yaşadığı sert değer kayıplarını telafi etmekte zorlanıyor. Lider kripto para kritik 30 bin seviyesini kırmayı henüz başaramadı.

Sozcu.com.tr

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Kripto dünyasında bu hafta yaşanan büyük deprem sonrası Bitcoin toparlanmakta zorlanıyor.

Dünyanın en büyük 10 kripto parası arasında olan Luna’nın bütün değerini silmesi ve sonrasında Binance’da liste dışı bırakılması kripto piyasasını sarsmıştı.

Geçtiğimiz hafta yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla ilgili endişeler, riskli yatırımlar olarak görülen kriptolarda satış dalgasını beraberinde getirdi. Sonrasında Terra topluluğuna ve bu topluluğa ait kripto paralar TerraUSD (UST) ve Luna’da gerçekleşen manipülasyonlar piyasada çok sert panik satışlarına neden oldu.

BİTCOİN ÇAKILMIŞTI

Sabit kripto para olması gereken UST’nin 1 dolarlık seviyesini kırması sonrası stabiliteyi korumak isteyen Luna’nın rezervlerini yakması panik satışlarıyla birleşince Luna 100 dolarlık seviyesinden sert düştü ve sıfıra yaklaştı. Luna’daki kayıp yüzde 99,9 olurken Bitcoin, Ethereum ve pek çok altcoin hafta içinde yüzde 30’un üzerinde değer kaybetti.

Bitcoin hafta içinde 26 bin doların altını gördü. Ethereum ise 1500 dolar seviyelerine geriledi. Dip seviyelerden yapılan alımların etkisiyle hafta sonuna doğru kısmen toparlanan Bitcoin 30 bin dolar seviyesine yaklaştı.

Kripto paraların toplam piyasa değeri hafta içi yaklaşık 250 milyar dolarlık satışla 1 trilyon 433 milyar dolardan 1 trilyon 180 milyar dolara inmişti.

PİYASADA SON DURUM

Bitcoin 29 bin 700 dolar seviyelerinden işlem görürken Ethereum da 2 bin dolarlık kritik seviyenin etrafında işlem gördü. Ethereum dün 1950 dolara gerilemesinin ardından bu sabah 2 bin 35 dolara çıktı.

Dogecoin 0,088 dolardan Solana ise 51 dolardan işlem gördü. Cardano ise kısmi yükselişi ile dikkat çekerek 0,54 dolardan işlem gördü.

Aşırı oynak hareket eden LUNA ise 0,0004 dolar seviyesinde işlem gördü. Binance tarafından delist edilen LUNA’da son 24 saatte kısa sürede yüzde 100’ün üzerinde artışlar ve düşüşler görüldü.

UZMANLAR NE DİYOR?

Washington merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Monex USA yöneticisi Juan Perez, kripto piyasasının kısa vadeli yörüngesini tahmin etmenin zor olduğunu ancak en kötüsünün bitmiş olabileceğini belirtti.

CNBC’nin aktardığına göre Perez, “Belki de artık küresel büyümenin önündeki tüm engeller ve parasal sıkılaştırma netleştiğine göre yukarı yönlü dalgalanmalar görmeye başlayabiliriz” dedi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Axion Global Asset Management şirketinde yatırım direktörü Scottie Siu ise, “Bana göre gelecek günlerde daha fazla aşağı yönlü baskı olacak. Açık pozisyonların çok daha fazla gerilemesi gerekiyor ki spekülatörler gerçekten piyasadan çıkmış olsun, bence bu olduğunda piyasa istikrara kavuşacak” dedi.

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