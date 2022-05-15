Bitcoin sevdası o ülkeyi iflasa sürükleyebilir

Bitcoin'i yasal ödeme aracı haline getirerek tarihe geçen El Salvador, kriptoların sert düşüşü nedeniyle zarara uğrarken Bitcoin endeksli devlet tahvilleri nedeniyle ülkenin borç riski büyüyor.

Sozcu.com.tr

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Kripto paralarda yaşanan sert düşüş yatırımcıları tarihi zararlara uğratırken piyasadaki deprem Bitcoin sevdalısı El Salvador’a da pahalıya patladı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin kripto sevgisinin ülke ekonomisine zararı büyük oldu. Başkan Bukele'nin Twitter paylaşımlarına dayanarak El Salvador'un en az 1391 Bitcoin satın almış olduğu hesaplandı.

Söz konusu alımların bazılarının 51 bin dolar civarında yapıldığı bilinirken Bloomberg’in hesabına göre ülkenin kripto yüzünden 40 milyon dolar civarında zararı da olduğu belirtildi.

DEVLET TAHVİLLERİ YÜZÜNDEN TEMERRÜT RİSKİ BÜYÜYOR

Ancak zarar sadece kripto yatırımı ile sınırlı değil. Bitcoin’e endeksli devlet tahvillerinden de ülkenin büyük zarar uğradığı tahmin ediliyor. Uzmanlar bu durumun ülkenin mali durumunu daha da sıkıştırdığı görüşünde. 24 milyar dolardan fazla devlet borcunun temerrüde düşme olasılığının da arttığı düşünülüyor.

Buna rağmen hükümetin Bitcoin inadı sürüyor. El Salvador, son düşüşle birlikte 500 Bitcoin daha alarak, toplam rezervini yaklaşık 1900 Bitcoin’e çıkarttı. El Salvador, Bitcoin’i geçen yılın Eylül ayında resmi para birimi haline getirmişti.

Yoksul orta Amerika ülkesi yirmi yıl önce doları ulusal para birimi olarak kabul ettiğinden, El Salvador borçlarını ödemek veya harcamaları artırmak için kendi parasını basamıyor. Yani ülke kendi harcamalarını kısmak veya harcamalarını sürdürmek için daha fazla borç almak zorunda.

BUKELE’NİN İNADI SÜRÜYOR, HALK BITCOIN KULLANMIYOR

Öte yandan Bukele, El Salvador’un kıyısında tamamen Bitcoin ile finanse edilecek bir şehir oluşturacaklarını açıklamıştı. ‘Bitcoin Şehri’nin, uluslararası bir havalimanına sahip olacağı ve vergiden muaf olacağı ifade edilmişti.

Bununla birlikte Bitcoin’in El Salvador halkında günlük kullanımı da yaygın değil. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından 2021’de yapılan bir araştırmaya göre, hükümetin günlük kripto para işlemlerini kolaylaştırmak için tasarladığı Chivo Cüzdan uygulamasını indiren El Salvadorluların yüzde 80’si uygulamanın hediye olarak verdiği 30 doları harcadıktan sonra kullanmaya devam etmedi.

UZMANLAR UYARDI

El Salvador üzerine araştırma yapan London School of Economics’ten Frank Muci konu ile ilgili WSJ’ye “Başkan, ekonomik politika oluşturma açısından pusulasız görünüyor ve sonuç olarak El Salvador, potansiyel bir temerrüt krizine doğru gidiyor” yorumunda bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçtiğimiz aylarda El Salvador’u Bitcoin’in yaratacağı riskler konusunda uyarmış, 1,3 milyar dolarlık bir yardım kredisine ilişkin müzakereleri durdurmuştu.