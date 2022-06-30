Bitcoin tekrar kritik eşiğin altında, kripto piyasası sallantıda

Kripto para piyasalarında düşüş sürüyor. Bitcoin 20 bin dolarlık kritik seviyenin altına inerken Ethereum'da günlük düşüş yüzde 10'a yaklaştı. İşte kriptolardaki düşüşün sebepleri...

Sozcu.com.tr

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Kripto para piyasaları, mayıs ayında yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmakta zorlanırken Bitcoin bugün kritik seviye olan 20 bin doların altına tekrar geriledi. Bitcoin’de günlük değer kaybı yüzde 5’i bulurken Ethereum’da bu oran yüzde 9’u Solana’da ise yüzde 10’u aştı.

Piyasalardaki düşüşte ABD’li düzenleyici kurumun bir kripto fonuna verdiği ret kararı ile merkez bankalarının enflasyonla mücadele kararlılıklarını vurgulaması da etkili oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), dün daha önce de reddettiği spot Bitcoin fiyatına dayalı bir borsa yatırım fonuna yine onay vermedi.

SEC son kararında dijital varlık yöneticisi Grayscale'in yatırım ürününün manipülatif eylemler ve uygulamaları önlemek için yeterli standartları karşılamadığını belirtti. Grayscale ise SEC’in Grayscale Bitcoin Trust’ın (GBTC) spot Bitcoin ETF’ye dönüştürülmesini reddetme kararına itiraz eden bir dilekçe verdi.

MERKEZ BANKACILARI KARARLI

ABD tüketici enflasyonunun son 40 yılın zirve seviyelerinde seyretmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını 75 baz puan artırma kararının devam edeceği endişeleri de yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı. Mayıs ayında yaşanan Luna/Terra şokunun da devam ettiği piyasada Ukrayna’da devam eden savaşın riskli varlıklar üzerinde yarattığı riskler de etkisini sürdürdü.

Başlıca merkez bankalarının politika yapıcıları da dün, enflasyonla mücadeleye ekonomiye etkisi ne olursa olsun devam edeceklerini belirtmişti. Yatırımcılar, enflasyonu düşürmenin ne kadar zor olacağına dair fikir edinmek için bugün açıklanacak ABD çekirdek tüketim harcamaları verisini izleyecek.

MADENCİLER ZARAR EDEBİLİR

Diğer taraftan Bitcoin’in değerindeki düşüş madencilerin de zarar etme riskini artırdı. Madencinin zarar etmesi söz konusu olursa piyasada yeni bir satış dalgasının başlayacağından endişe ediliyor.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Bestenaz Süllü, Bitcoin'in 19 bin doların altına inmesinin madencilerin üretim faaliyetlerini etkileyeceğini, madencilerin ortalama maliyetlerinin 18 bin dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Süllü günlük bilgi notunda yaptığı değerlendirmede, “19 bin doların gerisinde yoğun satış baskısı ile karşılaşabiliriz” dedi.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Öğlen saatleri itibariyle Bitcoin’deki değer kaybı yüzde 5’i aşarken lider kripto para 19 bin dolar seviyelerinde seyretti. Ethereum 1000 dolarlık kritik seviyede işlem görürken Solana yüzde 11’i aşan düşüşle 31 bin dolardan, Dogecoin ise yüzde 4’lük düşüşle 0,063 dolardan işlem gördü.

Uzmanlar kripto piyasasının son zamanlarda ABD borsalarıyla giderek daha fazla paralel hareket ettiğini ve bunun makroekonomik faktörlerle daha da iç içe olduğu görüşünde. Son aylarda ABD ve Avrupa borsaları kayıplarını artırırken riskli varlıklardan kaçış ise en çok kripto piyasasını vurdu.

Lider kripto para Bitcoin’in Kasım 2021’de 67 bin dolarlık tarihi zirvesini görmesi ile birlikte pek çok uzman 100 bin dolarlık tahminler yürütmeye başlamıştı. Ancak Fed’in para politikasında sıkılaştırmaya başlayacağını açıklaması, yüksek enflasyon ve ekonomide risklerin artması ile Rusya Ukrayna savaşı gibi faktörler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasına neden oldu. Bitcoin geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından beri yüzde 71'den fazla düştü.

DEUTSCHE BANK’TAN YIL SONU TAHMİNİ

Öte yandan Alman yatırım bankası Deutsche Bank’ın analistleri Marion Laboure ve Galina Pozdnyakova tarafından yapılan ve Bloomberg tarafından yayınlanan analize göre, dev banka en büyük kripto paranın yıl sonuna kadar 28 bin dolara yükselebileceği yönünde bir tahmin açıkladı.

Laboure ve Pozdnyakova, dünyanın en büyük kripto para biriminin Kasım 2021'den bu yana Nasdaq 100 ve S&P 500 ile yoğun bir şekilde ilişkili olması nedeniyle Bitcoin tahminlerine güvendiklerini ifade etti.

Bu tahmin Bitcoin’in şimdiki seviyesinden yüzde 47 yüksek olsa da tarihi zirveden yüzde 58 daha düşük. Alman bankacıların bu tahminlerinin tutması durumunda Bitcoin bir yıl içerisinde yüzde 40 değer kaybetmiş olacak.

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