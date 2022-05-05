Bitcoin’de Fed hareketliliği

Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklamasının ardından hareketlendi. Akşam saatlerinde açıklanan kararın ardından düşen Bitcoin, Fed Başkanı Powell'ın açıklamasının ardından tekrar arttı.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin’de ABD Merkez Bankası’nın sıkılaşmayı hızlandırma beklentisinin hafiflemesi nedeniyle yükseliş yaşandı. Dün akşam saatlerinde Fed kararının açıklanmasıyla ilk anda Bitcoin 38 bin 700 doların altına geriledi.

Ancak Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısının başlamasıyla lider kripto para tırmanışa geçti. Powell haziran ayı için 75 baz puanlık artırım ihtimalini masadan kaldırdı. Bu açıklama ile birlikte kripto para piyasası yükseldi.

40 BİNDE TUTUNAMADI

Gece saatlerinde Bitcoin kritik seviye olan 40 bin doları görse de lider kripto para bu seviyede tutunamadı.

Fed’in sıkılaşma politikasında şahinleşmesinin doların değerini artırması, böylece riskli varlıklardan kaçınmanın da hızlanması bekleniyordu. Ancak 75 baz puanlık artış ihtimalinin şimdilik devre dışı bırakması piyasaya nefes aldırdı.



Bloomberg’in haberine göre, kripto hizmeti sağlayan FRNT Financial firmasının CEO’su Stephane Ouellette, Powell’ın yorumlarının daha az şahin olan tonunun “kripto için yükseliş eğilimi gösteren spekülatif iştaha katkıda bulunduğunu” söyledi.

PİYASA HAREKETLENDİ

Öğlen saatlerinde 39 bin 500 dolardan işlem gören Bitcoin’le birlikte diğer kripto paralar da değer kazandı. Piyasa değeri bakımından ilk 100’de yer alan kripto paraların 93’ü son 24 saatte dolar bazında yükseldi.

Ethereum da 3 bin dolarlık kritik seviyeye yaklaşsa da sonrasında kısmen geri çekildi. İkinci en büyük kripto para olan Ethereum günlük yüzde 3 değer kazancı ile 2 bin 920 dolardan işlem görürken Solana 92,4 dolardan, Ripple 0,6 dolardan, Cardano 0,86 dolardan işlem gördü.