Bitcoin’de sert düşüş: Kriptoda Fed korkusu büyüyor

Bitcoin ve diğer kripto paralar, güçlenen dolar nedeniyle ve Fed'in 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentileri artırmasıyla sert geriledi.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin, temmuz ayından bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Küresel piyasalarda enerji krizi ve resesyon endişelerinin artması da yatırımcıların risk iştahını düşürdü.

Risk iştahının düşmesi ile borsa ve kripto gibi riskli yatırım araçları satıcılı seyir izledi. Enflasyon ve ultra şahin Fed’e ilişkin korkular kripto piyasalarında satış baskısını artırırken, dolar talebi güçlenmeye devam etti.

DOLAR GÜÇLENDİ, KRİPTOLAR ÇAKILDI

Dolar, dün ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin Fed’in keskin faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisini pekiştirmesiyle bugün son 22 yılın zirvesindeki seyrini sürdürdü. Piyasalar Fed’in 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 73 ihtimal verirken 50 baz puanlık artışa gidilmesine yüzde 23 olasılık verdi.

Ekonomiye ilişkin risklerin artması yatırımcıları riskli alanlardan uzaklaştırırken borsa gibi riskli varlıklarla paralel hareket eden kripto piyasası da sert geriledi. Bu gelişmelerle birlikte lider kripto para Bitcoin, son 24 saatte kaydettiği yüzde 5'in üzerinde düşüşle 18 bin 800 dolardan işlem gördü.

Bir süredir 19 bin 500 dolar ila 20 bin 400 dolar aralığında işlem gören Bitcoin dün akşam saatlerinde yönünü aşağıya çevirdi. Bitcoin’deki sert düşüş piyasaları sarsarken kimi altcoinlerdeki düşüş yüzde 20’yi buldu.

Böylece lider kripto para temmuz ayından bu yana ilk kez 19 bin doların altına düşmüş oldu. Bitcoin geçtiğimiz yıl kasım ayında 60 bin doların üzerini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmişti.

Sonrasında küresel ekonomide yükselen enflasyona karşı merkez bankalarının faiz artışı ile harekete geçmesi riskli varlıklardaki yükselişi durdurdu.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin bugün sabah saatleri itibariyle günlük yüzde 5,3 değer kaybı ile 18 bin 800 dolar seviyesinden işlem gördü. Ethereum yüzde 9 kayıpla 1523 dolardan işlem görürken Cardano yüsde 8,6 kayıpla 0,465 dolardan alıcı buldu.

Ripple yüzde 5,7 kayıpla 0,318 dolardan işlem gördü. Solana yüzde 5,9 değer kaybı ile 31,16 dolardan, Dogecoin ise yüzde 7 kayıpla 0,0591 dolardan alıcı buldu.

Böylece Bitcoin’deki son 1 yıllık kayıp yüzde 60 seviyesine yükseldi. Lider kripto para önceki yılın kasım ayında görülen tarihi zirveden bu yana yüzde 72 değer kaybetmiş oldu.