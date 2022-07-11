Bloomberg anketi: Bitcoin’in 10 bin dolara düşmesi daha muhtemel

Bloomberg’in Wall Street yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği anket kripto para piyasasındaki çöküşün devam edeceğine yönelik beklentinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in Wall Street yatırımcılarıyla yaptığı anket kripto para piyasasına yönelik beklentinin kötümser olduğuna işaret ediyor.

MLIV Pulse anketine katılanların yarısından fazlası Bitcoin'in düşmesinin yükselmesinden daha muhtemel olduğunu belirtti.

YATIRIMCILARIN YÜZDE 60'I DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Söz konusu ankete katılan 950 yatırımcının yüzde 60'ı Bitcoin'in değerinin yaklaşık yarısını kaybederek 10 bin dolara düşmesinin, 30 bin dolara çıkmasından daha olası olduğunu ifade etti.

Katılımcıların yüzde 40'ı ise kripto para biriminin değerinin artacağını düşünüyor.

Bununla birlikte katılımcıların yaklaşık yüzde 28'i kripto piyasasının gelecek vaat ettiğine güven duyduğunu belirtirken yüzde 20'si de bu varlıkların değersiz olduğu görüşünde.

BITCOIN GEÇEN HAFTAYI ARTIŞLA KAPATTI

Öte yandan son 24 saatte yüzde 3,94 değer kaybeden Bitcoin halihazırda 20, 501 dolar seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü 21,850 dolar düzeyinde olan kripto para birimi geçen haftayı yüzde 12'nin üzerinde bir yükselişle kapatmıştı.

Bitcoin kasımda yaklaşık 69 bin dolara ulaştığından bu yana değerinin üçte ikisinden fazlasını kaybetti ve Eylül 2020'den bu yanaysa 10 bin dolar gibi düşük bir seviyeden işlem görmedi.

ABD'de gevşek para politikasına son verilmesi, sorunlu borç verenler ve muazzam düzeyde değer kaybeden para birimleri nedeniyle piyasa son dönemde ciddi biçimde sarsıldı.

Kripto para piyasası veri platformu CoinGecko'ya göre geçen yılın sonundan bu yana kripto para birimlerinin piyasa değerinden yaklaşık 2 trilyon dolar silindi.

‘DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ KORKUNUN BİR YANSIMASI'

Girişim sermayesi şirketi Tribe Capital'ın ortağı Jared Madfes, dünyadaki mevcut durum nedeniyle sadece kripto açısından değil pek çok farklı konuda endişe duymanın çok kolay olduğunu söyledi.

Madfes, Bitcoin'deki düşüş beklentisinin insanların piyasaya yönelik doğal korkusunu yansıttığını dile getirdi.

PİYASA DENETİMİNE POZİTİF BAKILIYOR

Öte yanda piyasadaki çöküşün hükümetlerin endüstriye yönelik düzenlemeleri hızlandırmasının muhtemel olduğu düşünülüyor. Güvenin artmasını sağlayabileceği için ankete katılanlar böyle bir denetimin olumlu olduğunu belirtiyor.

Katılımcılara göre merkez bankaları yakın dönemde kendi dijital paralarını çıkarsa bile Bitcoin veya Ethereum'dan biri beş yıllık dönemde itici güç olmaya devam edecek.

NFT'LER YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLMÜYOR

Bitcoin'e yönelik net bir fikir birliği sağlanamasa da ankete katılanlar NFT'lerin (non-fungible tokens, değiştirilemez token) bir yatırım aracı olmadığı konusunda hemfikir. Katılımcıların ezici bir çoğunluğu NFT'leri sanat projeleri ya da statü göstergeleri olarak görürken sadece yüzde 9'u bu dijital varlıkları yatırım fırsatı olarak değerlendiriyor.

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