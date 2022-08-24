Bloomberg: Euro’yu jumbo faiz artışı da kurtarmayacak

Avrupa büyük bir enerji kriziyle ve rekor düzeylerdeki enflasyon oranlarıyla boğuşurken Euro değer kaybetmeye devam ediyor. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artışlarının Euro’daki düşüşü telafi edemeyeceğini düşünüyor.

Sozcu.com.tr

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Euro/dolar paritesi 1'in altına düşerken uzmanlar önümüzdeki aylarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yapacağı büyük faiz artışlarının bile Euro'nun toparlanmasına yardımcı olacağını düşünmüyor.

Bloomberg'in haberine göre analistler, Euro’yu Avrupa ekonomilerindeki durgunluk tehdidinin ve Rusya'nın enerji kesintilerinin baskıladığını belirtiyor. Her ne kadar ekime kadar bir puanlık faiz artışı beklentisi mevcutsa da uzmanlar, ECB'nin bahsi geçen dinamiklere karşı koyma gücünün olmadığı görüşünde.

‘FAİZ ORANLARI PİYASADA KONTROL SAHİBİ DEĞİL'

JPMorgan Private Bank'ta uluslararası döviz piyasası stratejisi bölümü başkanı Sam Zief, faiz oranlarının döviz piyasasında kontrol sahibi olmadığını, esas belirleyici olanın küresel büyüme dinamikleri olduğunu söyledi.

Zief, büyük faiz artışlarının enflasyon beklentilerini sabit tutmak ve büyüme görünümünü aşağı çekmek için yapıldığında para birimini desteklemediğini ifade etti.

Tarihi düzeyde yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya olan Avrupa'da ECB geçen ay 11 yıldır ilk kez borçlanma maliyetlerini artırdı ve mevduat faizini yüzde 0'a çekti. Yatırımcılar 8 Eylül'de benzer büyüklükte bir hamle bekliyor.

S&P Global'ın salı yayımladığı satın alma müdürleri endeksleri faaliyetlerin ikinci ayda da daraldığına işaret etti.

‘EURO'YU 75 BAZ PUAN BİLE KURTARMAZ'

Bununla birlikte Euro'nun dolar karşısında yirmi yılın en düşük seviyesine gelmesi ithalatı da daha pahalı hale getirerek enflasyonu güçlendiriyor. Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun önemli bir kısmı dolar cinsinden fiyatlandırılan enerji maliyetlerinden kaynaklanıyor.

Fransa merkezli yatırım bankası Natixis'in Frankfurt şubesinde ekonomist olan Dirk Schumacher'e göre, olumsuz uluslararası atmosferden ötürü 75 baz puanlık bir faiz artırımı bile Euro'nun değerini anlamlı bir şekilde artırmayacak.

Schumacher, sadece faiz oranlarıyla döviz kurunu önemli ölçüde etkilemek için asgari düzeyde olumlu bir ekonomik görünüme ihtiyaç olduğunu belirtti.

‘ECB YÜKSEK BİR ARTIŞA GİTMEYECEK'

Commerzbank AG'nin baş ekonomist Joerg Kraemer ise yüksek bir faiz artışının enflasyon görünümü göz önüne alındığında iyi bir fikir olabileceğini söyledi. Ancak Kraemer, ECB'nin böyle bir tercihte bulunmayacağını düşündüğünü belirtti.

Nitekim ECB Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, salı günü yaptığı açıklamada Euro Bölgesi'nde gerileme ihtimali her zamankinden daha olası hale geldikçe sonraki adımların planlanmasında ihtiyatlı davranılması çağrısında bulundu.

Milan'da katıldığı bir panelde konuşan Panetta, “Önemli bir yavaşlama ve hatta durgunluk yaşarsak bu enflasyonist baskıları hafifletir” dedi.

‘50 BAZ PUANDAN FAZLASI HATA OLUR'

Para piyasaları gelecek büyük oranda yarım puanlık bir artış bekliyor ve 75 baz puanlık artışın ihtimali yüzde 20 görülüyor. Bununla birlikte alım satım işlemleri yapanlar yıl sonuna kadar 130 baz puanlık sıkılaşma ve mevduat faizinin Eylül 2023'e kadar yüzde 2'ye yükselmesini bekliyor.

UniCredit'in baş Avrupa ekonomisti Marco Valli, ECB'nin eylülde 50 baz puanlık bir artışa gideceğini ve daha fazlasının hata olacağını dile getirdi. Valli, döviz kurunun büyük ölçüde Euro Bölgesi'nin şu anda karşı karşıya olduğu sorunları yansıttığını ve bunları ECB'nin takip etmesi gerekmediğini söyledi.

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