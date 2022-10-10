Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdiği cuma günü sonrası bugün de yeni haftaya yükselişle başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,53 artışla 3 bin 586,68 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 19,08 puan ve yüzde 0,53 değer kazancıyla 3 bin 586,68 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,04’le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,87’yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL PİYASALARDAN POZİTİF AYRIŞIYOR

BIST 100 endeksi, cuma günü küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmaya devam etti ve yüzde 0,39 artarak 3 bin 567,60 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks haftalık bazda ise yüzde 12,19 değer kazandı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, yurt içi piyasaların ise yaklaşan bilanço sezonu öncesi pozitif ayrışmaya devam ettiğini söyledi.

Bu hafta merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, ABD’de açıklanmaya başlayan 3. çeyrek şirket finansal sonuçları ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası toplantısından gelecek değerlendirmelerin de yakından izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3 bin 450 puanın destek, 3 bin 620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. (AA)

İlginizi Çekebilir Yabancılar eylülde en fazla Garanti hissesi aldı

İlginizi Çekebilir Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı