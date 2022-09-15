Borsa İstanbul’da bugün de açığa satışa yukarı adım uygulanacak

Borsa İstanbul'da BIST 50 endeksinde bugün de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda dünkü seansta getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağı belirtildi.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Açıklamada “Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi önceki günkü yüzde 6,1’lik düşüşün ardından dün günü yüzde 0,59 değer kazancıyla kapatırken, bankacılık endeksi yüzde 9,39 değer kaybetmişti.

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