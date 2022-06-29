Borsa İstanbul’da kayıplar sürüyor

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, BDDK'nın yeni kredi düzenlemesini açıklanmasından bu yana yaşadığı kayıpları sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

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BIST 100 endeksi bu sabah yatay seyrederek 2 bin 492,58’la açılırken öğleden önceki işlemlerde satıcılı seyretti. BIST 100 endeksi saat 13.00’da yüzde 0,8 düşüşle 2 bin 470 seviyelerinden işlem gördü.

Dün küresel hisse piyasalarında gözlenen toparlanma çabası yerini dalgalı bir seyre bırakırken, ABD borsalarında satışlar hız kazandı. Enflasyon, agresif sıkılaşma ve resesyon endişeleri risk başlıkları olarak önemini koruyor.

Haftasonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yabancı para bulunduran şirketlere yönelik kredi kısıtlaması kararlarının ardından haftaya dalgalı başlayan BIST 100 endeksi bugün öğleden önceki işlemlerde değer kaybetmeye devam etti.

BORSADA SON DURUM

Oynaklığın yüksek seyrettiği BIST 100 Endeksi ise dün akşam kapanışa doğru gelen satışlarla günü yüzde 1,54 oranında kayıpla 2 bin 490,24 puandan tamamlamıştı. Dolar/TL, öğlen saatleri itibariyle 16,70 seviyelerinden işlem gördü.

BIST 100 Endeksi de güne yatay açılışla başlamasına rağmen öğleden önceki işlemlerde satıcılı seyretti. Endeks öğleden önceki seansta yüzde 0,8’lik kayıpla 2 bin 470 puandan işlem gördü.

Madencilik, finansal faktoring ve kiralama ile enerji şirketlerini listeleyen BIST Elektrik öğleden önceki işlemlerde yüzde 1’in üzerinde değer kaybeden alt endeksler oldu. Sigorta şirketlerindeki kazançlar ise dikkat çekti.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Gedik Yatırım’ın borsa yorumunda, 2 bin 500 seviyesi altındaki kapanışla teknik görünümün zayıflama kaydettiği ve volatilitenin yüksek seyrettiği endekste kısa vadede 2 bin 469 seviyesinin kritik destek konumunda olduğu belirtildi. Kurumun günlük bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

“16 Haziran'da test edilen 2 bin 469 seviyesi altında satışların derinleşebileceği ve bu seviye altında ekstra dikkatli olunması gerektiğini değerlendiriyoruz. 2 bin 469 seviyesi altında 2 bin 435 ve 2 bin 400 seviyeleri gündeme gelebilir.

Endekste tepki alımlarının gözlenmesi halinde 2 bin 510 – 2 bin 525 kısa vadeli direnç noktaları olup, devamında 2 bin 555 ve 2 bin 562 seviyeleri önemli dirençler olarak izlenecektir.”

‘TEPKİ ALIMLARI GÖZLEMLENEBİLİR’

Ziraat Yatırım’ın günlük bilgi notunda ise 2 bin 475 ve 2 bin 514 seviyelerinin altı çizildi. Ziraat Yatırım ekonomistleri şunları söyledi:

“Aylık ve 50 günlük ortalaması arasında sert hareketler sergileyen endekste 2 bin 475 desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça tepki alımları gözlenebilir. Ancak, zayıflayan göstergelerle olası tepkinin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Direnç 2 bin 514 civarında. Öte yandan 2 bin 475 desteğinin kırılması durumunda satışlar belirginleşebilir.”

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