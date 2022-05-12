Borsa İstanbul’da sert kayıp

TL'nin yanı sıra bugün Borsa İstanbul'da da sert kayıp var. BIST 100 endeksinde gün içi düşüş yüzde 3'ü aştı.

Sozcu.com.tr

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TL’de değer kaybı devam ederken, bugün Borsa İstanbul’da da sert satışlar var. BIST 100 endeksinde gün içi kayıp yüzde 3’ü aştı.

Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 3’e yaklaşırken, metal ana endeksinde kayıplar yüzde 4’ü aştı. Endekslerde düşüşler genele yayıldı.

Yüksek enflasyon ve derin negatif reel faiz ortamında bu yıl yerli yatırımcıların ilgi gösterdiği Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 21 Nisan’da 2556,8 puanla rekor kırmıştı ancak sonrasında düşüş eğilimine girdi ve bugün 2367 puana kadar geriledi. Zirveye göre düşüş, yüzde 7’yi aştı.

KÜRESEL BORSALAR DA SATIŞ VAR

ABD'de nisanda enflasyonda düşüşe rağmen rakamların beklentilerin üzerinde açıklanması ve detaylarda enflasyonun genele yayıldığının görülmesi dün piyasadaki yüksek enflasyon ve Fed'in hızlı parasal sıkılaştırma yapabileceğine dair kaygıların gerilemesini engellemiş, ABD borsalarında kayıplar görülmüştü.

ABD’nin ardından bugün Asya ve Avrupa borsalarında da kayıplar var. İngiltere’de FTSE 100 endeksinde ve Almanya’da Dax endeksinde bugün gün içi kayıp yüzde 2’yi aştı.

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