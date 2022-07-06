Borsa İstanbul’da yabancı çıkışı sürüyor

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar haziranda net 749 milyon dolarlık satım yaptı.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Borsa İstanbul’un Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya göre, yabancılar 18 milyar 178 milyon 733 bin 6 dolar tutarında alım yaparken, 18 milyar 817 milyon 617 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 749 milyon 227 bin 611 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 36 milyar 106 milyon 733 bin 623 dolar olarak belirlendi. Yılın ilk 6 aylık döneminde ise yabancıların alımları 103,9 milyar dolar, satımları 106,7 milyar dolar oldu.

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