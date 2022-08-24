Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? İşte son uzman yorumları…
Borsa İstanbul BİST 100 endeksinde rekor serisi sürerken yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğine odaklandı. Uzmanlar endeksin belirli seviyelerin üzerinde tutunabilmesi durumunda yükselişin sürebileceği görüşünde.
Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde rekor serisini dün de sürdürdü.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler risk iştahının düşük seyretmesine neden olsa da yurt içi piyasalar pozitif ayrışmaya devam etti.
BIST100 Endeksi güne beklentilere paralel olarak yükseliş haraketi ile başladı. Açılış 18,03 puan artışla 3 bin 139,55 puandan gerçekleşti.
BANKACILIK HİSSELERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜKSELDİ
BİST 100 endeksi dün bankacılık sektöründeki alımlarla günü yüzde 1,93 oranında değer kazanımıyla 3 bin 121,52 puandan tamamlamıştı. Dün BİST 100 endeksi, güne 9,57 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3 bin 72,06 puandan başlarken gün içinde en düşük 3 bin 70,20, en yüksek 3 bin 131,56 puanla rekor seviyeyi gördü.
Bankacılık endeksinde dün yüzde 8'lere yaklaşan bir yükseliş yaşanırken, bu sektördeki alımlar BİST 100 Endeksi'ni de yukarı taşıdı. Ayrıca BİST Bankacılık Endeksi dolar bazında Mart 2021’den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.
BU VERİLER TAKİP EDİLECEK
Uzmanlar yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonları ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin. Yurt dışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışların öne çıkacak.
Analistler, teknik açıdan BİST 100 endeksinde 3 bin 150-3 bin 200 seviyelerinin direnç, 3 bin 40-3 bin 100 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi. Uzman kuruluşların BİST 100 günlük bültenlerinde yer alan ise yorumlar şöyle oldu:
İNTEGRAL YATIRIM
İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten’de uzmanlar bankacılık hisselerdeki yükselişi açıklayan net bir gelişme olmadığını belirterek şunları söyledi:
“Dün bankalarda tavanların oluştuğunu izledik. Bu durumu açıklayan net bir gelişme yok. Ancak algılamaların şu an bankacılık endeksine kaydığını ve ihtimal niteliğinde olan bazı senaryoların fiyatlamaya başlandığı görüşündeyiz.
Bankacılık endeksi 3 bin 82 direnci üzerine hızla yükseldi. Bu seviye üzerindeki seyirleri koruyup koruyamayacağını izleyeceğiz. Borsada düzeltme için teknik bir sinyal henüz yok. Ancak teknik göstergeler aşırı alım bölgelerinin üzerine işaret ediyor. Borsa İstanbul'da 2 bin 990 seviyesi aşığı yönde kırılması halinde düzeltmenin derinleşebileceğini düşünebiliriz.”
GEDİK YATIRIM
Gedik Yatırım Günlük Bülteni’nde ekonomistlerin değerlendirmeleri şöyle oldu:
“Endeks tarihi zirvesini 3 bin 131,56 puana taşırken, 3 bin 100 üzerinde tutunma korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir. Zirve üzerinde 3 bin 145 – 3 bin 180 ve 3 bin 200 seviyeleri kısa vadede direnç olarak izlenecek olup, devamında 3 bin 200 – 3 bin 250 bölgesi takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 3 bin 100 seviyesi altında ağustos ayı başından itibaren etkili olan yükseliş kanalının alt bandına denk gelen 3 bin 40 seviyesi destek olarak önem taşımaktadır.
Yükseliş kanalının altına sarkmalarda satışların hız kazanabileceğini ve pozisyon azaltımının faydalı olacağını değerlendiriyoruz. 3bin 40 seviyesi altında 2 bin 980 – 2 bin 930 ve 2 bin 892 düzeltme seviyesi gündeme gelebilir.”
AHLATCI YATIRIM
Ahlatcı Yatırım’ın bugünkü BIST&VIOP Bülteni’nde konu ile ilgili şu değerlendirmeler yer aldı:
“Jackson Hole öncesi piyasalardaki belirsizliğin devam etmesi küresel piyasalarda satışlara neden olurken, endeks bankacılık hisselerindeki yükselişle yukarı yönlü trendine devam ediyor.
Teknik olarak baktığımızda hacmin de desteğiyle yukarı yönlü trendine devam eden endeks, günü gün içinde gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Endekste yukarı yönlü trendin devam etmesi durumunda 3 bin 150 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Takip ettiğimiz kısa vadeli üssel ortalamalarından uzaklaşan endekste olası geri çekilmelerin görülmesi durumunda ise 3 bin 100 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3 bin 150 ve 3 bin 180 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 3 bin 100 ve 3 bin 80 destek seviyeleri önem arz ediyor.”