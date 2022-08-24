Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? İşte son uzman yorumları…

Borsa İstanbul BİST 100 endeksinde rekor serisi sürerken yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğine odaklandı. Uzmanlar endeksin belirli seviyelerin üzerinde tutunabilmesi durumunda yükselişin sürebileceği görüşünde.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde rekor serisini dün de sürdürdü.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler risk iştahının düşük seyretmesine neden olsa da yurt içi piyasalar pozitif ayrışmaya devam etti.

BIST100 Endeksi güne beklentilere paralel olarak yükseliş haraketi ile başladı. Açılış 18,03 puan artışla 3 bin 139,55 puandan gerçekleşti.

BANKACILIK HİSSELERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜKSELDİ

BİST 100 endeksi dün bankacılık sektöründeki alımlarla günü yüzde 1,93 oranında değer kazanımıyla 3 bin 121,52 puandan tamamlamıştı. Dün BİST 100 endeksi, güne 9,57 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3 bin 72,06 puandan başlarken gün içinde en düşük 3 bin 70,20, en yüksek 3 bin 131,56 puanla rekor seviyeyi gördü.

Bankacılık endeksinde dün yüzde 8'lere yaklaşan bir yükseliş yaşanırken, bu sektördeki alımlar BİST 100 Endeksi'ni de yukarı taşıdı. Ayrıca BİST Bankacılık Endeksi dolar bazında Mart 2021’den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Uzmanlar yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonları ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin. Yurt dışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışların öne çıkacak.