Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

Sozcu.com.tr

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Bosra İstanbul BİST 100 endeksi yeni haftanın ilk gününe yüzde 1 artışla başladı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde oynaklığın yüksek seyrettiği BIST 100 Endeksi cuma gününü yüzde 1,60 oranında değer kazanımıyla 2 bin 443,77 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününde öğleden önceki işlemlerde 30 puan artışla 2 bin 470 puanla işlem görürken inşaat ve beyaz eşya-makine hisselerindeki artışlar dikkat çekti. BİST Banka Endeksi yüzde 0,90, BİST Sınai Endeksi yüzde 0,96, BİST Mali endeksi ise yüzde 0,97 artış gösterdi. BIST Madencilik ise yüzde 5’le en çok yükselen alt endeks oldu.

Bugün TÜİK tarafından yüzde yıllık yüzde 78,6 olarak açıklanan tüketici enflasyonu verilerinin etkileri izlenirken bugün yurt dışında ise Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) takip edilecek.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Gedik Yatırım Günlük Bülten’inde uzmanların borsa beklentilerinde 2 bin 346 ve 2 bin 469 seviyelerine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Hafta içerisinde sert satışlara konu olan ve teknik görünümde zayıflamanın öne çıktığı BIST-100 Endeksi'nde son dönemde yurt dışı piyasalarla olan korelasyonun zayıflama kaydettiği ve gün içi volatilitenin oldukça yüksek seyrettiği görülüyor.

Cuma günü etkili olan alımlarla haftayı 2 bin 444 puan seviyesinden tamamlayan endekste toparlanma eğiliminin devamında 2 bin 469 ve 2 bin 500 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir.

Bu seviyeler üzerinde tutunma görülmeden yükselişlere ve endekse karşı temkinli yaklaşılmasının faydalı olacağı görüşümüzü koruyoruz.

Endekste yeniden satışların etkili olması halinde ise 2 bin 428 seviyesi ile mayıs sonunda alımların geldiği 2 bin 400 – 2 bin 346 bölgesi destek olarak takip edilecektir. Herhangi bir sebeple 2 bin 346 seviyesi kırılacak olursa çok daha sert satışlar yaşanabilir.”

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