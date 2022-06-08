Borsa yine ‘süper bono’ fısıltısıyla çakıldı

Borsa İstanbul'da bugün kapanışa yaklaşırken satışlar hızlandı. BIST 100 endeksinde kayıp yüzde 4'ü aşarken, bankacılık endeksi yüzde 5,8 düştü. Düşün arkasında fısıltı gazetesinde çıkan 'süper bono' söylentisi etkili oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bugün yurt içi piyasalarda yine olağanüstü hareketlilik yaşandı. Güne 16,85’ten başlayan dolar kuru, saat 16.00 sıralarında 17,19’u gördükten sonra bir miktar geri çekildi.

Güne artıda başlayan Borsa İstanbul’da da kapanışa yakın saatlerde satışlar hızlandı ve BIST 100 endeksi günü yüzde 4’ü aşan kayıpla kapattı. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 5,81’e ulaşırken, tüm endekslerde düşüş görüldü.

Kurdaki artış, enflasyondan korunma arayışı ve ihracat odaklı olarak sanayi hisselerine ilgi kaynaklı olarak Borsa İstanbul’da yükselişleri beraberinde getirirken akşam saatlerindeki sert satışın nedeni merak konusu oldu.

InvestAZ Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci, bugün kurda yaşanan yükseliş ve borsadaki düşüşü sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

FISILTI GAZETESİ ETKİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “bu hükümet faizi artırmayacak indirecek” açıklamasıyla döviz kurlarının tetiklendiğini ve iki gündür yukarı yönlü hareket görüldüğüne işaret eden Çitilci, saat 16.00’dan sonra kurdaki geri çekilme ve borsadaki sert satışların nedeninin ise fısıltı gazetesinde çıkan “süper bono gelecek” söylentisi olduğunu belirtti.

Süper bono ya da yüksek getirili başka bir ürünün gelmesi için henüz çok erken olduğunu düşündüğünü aktaran Çitilci, bu tür bir ürünün kur korumalı mevduata alternatif olacağını, onu devreden çıkaracağını, bunun da henüz zamanı olmadığını söyledi.

‘YAZ AYLARINDA SÜPER BONO BEKLEMİYORUM’

Süper bono ya da benzeri bir ürün için döviz kurlarının ve paniğin zirveyi görmesi gerektiğini, ancak böylesi bir durumda ihtiyaç olabileceğini, ihracat ve turizm gelirlerinin yükseldiği yaz aylarında bu tür bir ürün çıkmasını beklemediğini, olasılığın düşük olduğunu ancak döviz kurlarının bugünkü gibi sert yukarı yönlü hareket ettiği her örnekte süper bononun geleceğine dair fısıltı gazetesinin, söylentilerin etkili olacağını dile getirdi.

Çitilci ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın “faiz indireceğiz” açıklaması sonrasında Merkez Bankası’nın yaz aylarında faiz indirimine gitme olasılığının arttığına, 200 baz puanlık indirimin gelebileceğine işaret etti.

Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, finans piyasalarının kötüleşmeye devam etmesi ve kur baskısı nedeniyle Türkiye’nin ek sermaye kontrolü getirmesine yönelik risklerin arttığını açıkladı.

İlginizi Çekebilir S&P Global: Türkiye'nin ek sermaye kontrolü getirmesine yönelik risk artıyor

İlginizi Çekebilir Kira artış oranına sınırlama tahliye nedeni olabilir mi?

İlginizi Çekebilir Nureddin Nebati yine tutturamadı: TL dibi gördü demişti, dolar 17'yi aştı