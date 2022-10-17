Borsada bilanço dönemi başlıyor: İşte beklentiler…

Borsa İstanbul'da üçüncü çeyreğe ilişkin finansal tablolar yarından itibaren açıklanacak. Bu dönemde de ikinci çeyrek bilançolarında olduğu gibi güçlü kâr rakamları ve büyüme performansları beklenirken piyasa uzmanları kurdaki yükselişi satışlarına yansıtabilen ve enflasyonist baskıda hane halkı harcama kalemleri yüksek şirketleri ön plana çıkarıyor.

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YARKIN SUN – SOZCU.COM.TR

Borsa İstanbul’da şirketlerin üçüncü çeyreğe ilişkin finansal tabloları yarından itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu’na duyurulacak. Bu hafta açıklanacak önemli bilançolar arasında Kalekim, Arçelik ve Aselsan öne çıkıyor. Banka bilanço açıklamaları ise 26 Ekim tarihinde Akbank ile başlayacak.

Finansalların son açıklanma tarihleri konsolide olmayanlar için 31 Ekim, konsolide olan finansallar için ise 9 Kasım olarak belirlendi. Bu dönemde de aracı kurumların ve piyasa analistlerinin beklentisi yüksek kâr rakamları, emtia fiyatları ve enflasyondaki yükseliş ile birlikte şirketlerin güçlü bilançolar açıklaması yönünde.

BANKACILIK, ULAŞTIRMA, ENERJİ ÖN PLANDA

İnfo Yatırım’dan Çağlar Toros ve araştırma birimine göre, 12 Eylül sonrası sert satış baskısı altında kalsa da bankacılık sektörü tekrar ön plana çıkabilir. Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Toros, “Kredi oranlarının düşmesi ve kredi yavaşlaması yüzünden net faiz marjlarında daralma bekliyoruz. Buna karşılık TÜFE endeksli kağıt getirilerinde enflasyona paralel artış sayesinde bankacılık sektöründe nominal kârların ikinci çeyreğe paralel açıklanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıl boyunca en çok kazandıran sektör olan ulaştırmada da güçlü bilanço beklediklerini aktaran Toros, “Ulaştırma şirketlerinin gelir kalemleri ve gider kalemleri Euro bazlı ve Euro/dolar tarafındaki geri çekilme giderleri aşağı çekti. Dolar endeksinin yukarı yönlü seyri de petrol fiyatlarını geri çekerken, yakıt maliyetleri de geriledi. Yurt içi bilet tavan fiyatının

da yükselmesine ek olarak güçlü geçen turizm sezonun etkileri ile ulaştırma sektöründe iyi finansallar beklemekteyiz” dedi.

Ayrıca kurumdan paylaşılan notta, enerji sektöründeki şirketlerin emtia fiyatlarının artmasıyla kâr marjlarını da yukarı çektiğini belirtilerek, “Fiyatların yükselmesini satışlarına yansıtabilen şirketlere ek olarak kömürden üretim yapan şirketler bu çeyrekte de ön plana çıkabilir” değerlendirmeleri yapıldı.

ZAYIF TL İHRACAT YAPANLAR İÇİN OLUMLU

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan üçüncü çeyreğe ilişkin beklentilerini şöyle aktardı, “Yüksek enflasyon, petrol ve emtia fiyatları, zayıf TL, yurtdışı talep, şirketlerin son makro ihtiyati tedbirler kapsamındaki yatırım planlamaları üçüncü çeyreğin ana hikayesi olacak.

Petrol ürünleri tarafındaki arz sıkıntısı da, ilgili sektörlerdeki şirketlerin marjlarında etkili ve dışarıya enerji tabanlı ürünler satan şirketler karlılık anlamında olumlu etkileniyor”

Ayrıca, kur etkisinden dolayı hem nominal hem de reel anlamda dayanıklı tüketim grubunda ciddi fiyat artışları olduğunu kaydeden Erkan şöyle devam etti, “Özellikle Dolar/TL paritesindeki yükseliş çerçevesinde döviz açık pozisyonu büyük olan firmaların biraz daha olumsuz etkileneceği bir durum ortaya çıkacaktır. Hem otomobil parçaları, hem de son ürün bazındaki fiyat artışları talep devamlılık kaydettiği sürece olumlu, TL'nin zayıflığı da ihracat yapanlar açısından olumlu”

GÜÇLÜ BİLANÇOLAR BIST100’Ü DESTEKLEYECEK

Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu da bu dönemde ikinci çeyrekte olduğu gibi güçlü bilançolar beklediklerini kaydetti. Akkoyunlu, “Bütün sektörlerde iyi bilanço bekliyoruz. Enflasyonun etkisi arttığı için satış fiyatları yükseliyor. Emtia fiyatları da bu dönemde biraz düştü ama talep bazlı fiyat yükselmeleri ile bilançolar iyi gelecek” dedi.

Bankacılık, gıda perakende, enerji ve ulaştırma sektörlerini ön plana çıkaran Akkoyunlu, şirketlerin daha önceki tecrübelerinden döviz açık pozisyonu bırakmadığını, genelde TL’ye dönüş yaşandığını da kaydetti. Yıl sonuna ilişkin Borsa İstanbul 100 endeksine dair beklentilerini de paylaşan Akkoyunlu, “Bu bilanço dönemi yükselişi destekleyecektir. Sene sonuna ilişkin taminimiz endeksin 4650 puan seviyelerinde olması yönünde” dedi.

EURO’NUN DÜŞÜŞÜYLE DARALMA YAŞANABİLİR

Visne Academy Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel ise bu dönemde ana malını dolar ile alıp gelir kalemi euro olan şirketlerde küçülme ile karşılaşabileğine dikkat çekti. Genel olarak BIST 30 hisselerinde teknoloji, sağlık, perakende, petrokimya şirketlerinde iyi bilançolar beklediğini kaydeden Yücel, “Dolar daha güçlü olması ve enerji maliyetlerinin artmasıyla hisse bazlı küçülme görülebilir” dedi.

Yücel ayrıca orta vadede yukarı yönlü potansiyel olsa da, kâr satışları için uyardı. Yücel, “Kasım ayı borsalar için oynak bir ay olacak, aşırı alım bölgesinde kâr satışları gelebilir. BIST100’de 3800 puanın üzerine çıkılması durumunda dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.

OLUMSUZ BEKLENTİLER RESESYON ENDİŞELERİYLE ŞEKİLLENİYOR

Üçüncü çeyrekte baskı altında kalacak sektörler ise demir-çelik, gübre, telekom ve sigorta olarak ifade ediliyor. İnfo Yatırım’dan paylaşılan notta, “Resesyon fiyatlamalarının fazlasıyla artması ve bu duruma ek olarak sert geri çekilen çelik/hurda fiyatlarının bu çeyrekte metal ana sanayi sektörü paylarını baskılayacağını düşünüyoruz” denildi.

Raporda, “Gübre sektöründe hammadde ve emtia açısında dışa bağımlı olan Türkiye'de yükselen üretim maliyetleri nedeniyle üretimlerin azaldığı gözlemlenirken, ithalat oranları da azaldı. Bu risklere ek olarak ihracat kısıtlamaları kaynaklı olarak baskı olması durumu da sürpriz olmayacaktır” ifadeleri de yer alırken, Telekom sektörüne ilişkin şu görüş paylaşıldı, “Şirketlerin borçlarının döviz bazlı olduğunu ve döviz tarafındaki seyrin yukarı yönlü gittiğini göz önüne alırsak bu çeyrekte de telekomünikasyon şirketlerinin beklentileri karşılayamayacağını düşünmekteyiz”

Sigorta sektörüne ilişkin de enflasyona vurgu yapılarak, “Prim üretiminde güçlü seyir korunabilecek olmasına rağmen, enflasyon artışı sebebiyle hasar giderlerinde daha yüksek bir artış faaliyet karlılığının bu çeyrekte de şirketlerin finansallarını baskılamasını beklemekteyiz” ifadeleri yer aldı.

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