Borsada manipülasyon operasyonu: 10 kişi için gözaltı kararı

Borsa İstanbul’da özellikle bankacılık hisselerinde yaşanan hızlı değişimlerin ardından manipülasyon iddiaları ortaya atılmıştı. Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü harekete geçti. Aralarında Mehmet Akdere’nin de bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Akdere ve 7 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

17 ADRESE POLİS BASKINI

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheliden 8’i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında Mehmet Akdere de bulunuyor.



OLAĞAN DIŞI YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul'da son iki ayda yaşanan olağan dışı yükseliş 13 Eylül'den itibaren yerini düşüşe bırakmış ve özellikle ralliye öncülük eden bankacılık hisselerinde sert değer kaybı yaşanmıştı.

NEBATİ'NİN AÇIKLAMASI SONRASI DÜŞÜŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Eylül Pazar günü son dönemde Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişe ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Sermaye piyasalarının her geçen gün güven tazelediğini ve geleceğe güvenle baktığını belirten Nebati “Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005’ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor. Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

İLK VİOP KRİZİ

Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri yatırımcıların vadeli piyasalarda aldığı kaldıraçlı pozisyonların da etkisiyle temmuz ortası ile eylül ortasında yüzde 150'nin üzerinde prim yaparken, hisselerde başlayan düşüşün ardından gelen teminat tamamlama çağrıları sonrasında yaşanan sert satışlar “ilk VİOP krizi” olarak tanımlanmıştı.

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) kaldıraçlı pozisyonlar için gereken teminat tamamlama çağrıları büyük bankaların hisselerinin bile üç-dört gün art arda taban olmasına yol açtı.

Büyük hisselerdeki düşüş daha sonra dururken, yüksek miktarda açık kaldıraçlı pozisyonun bulunduğu Şekerbank, TSKB ve İş GYO hisselerinde keskin düşüşler devam etti.

“TARİHİN EN BÜYÜK MANİPÜLASYONU”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi yaptığı açıklamada “Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede “Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg’e “sistemik risk” yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var” ifadelerini kullanmıştı.

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