Borsada ulaştırma kazandırdı turizm kaybettirdi

Yüksek enflasyon ortamında birikimlerini korumak isteyen yerli yatırımcının borsaya ilgisinin yoğun olduğu ilk yarıyılda en fazla ulaştırma kazandırdı turizm hayal kırıklığına uğrattı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son dönemde küresel pay piyasalarındaki sert düşüşe paralel kazançlarını kısmen geri verse de ilk yarıda yatırımcısına yüzde 29.48'lik getiri sağladı. Sektör endeksleri bazında incelendiğinde en fazla kazandıran yüzde 116.77 ile ulaştırma endeksi olurken, ulaştırmayı, yüzde 60.06 ile elektrik ve yüzde 49.97 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı izledi. En çok kaybettiren ise yüzde 16.06 ile turizm endeksi oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 21.72 ve holding endeksi yüzde 40.22 yükseldi.

114 DOLARA GERİLEDİ

İlk yarıda küresel bazda merkez bankalarının agresifleşen şahin politikaları, Rusya-Ukrayna savaşı, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve emtia fiyatlarındaki yükselişle küresel pay piyasaları satış ağırlıklı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi ise yabancı yatırımcı çıkışına karşın yüksek enflasyon ortamında birikimlerini korumak isteyen yerli yatırımcının ilgisi ile ilk yarıda yüzde 29.48 yükseldi. Ancak yıl boyunca TL bazında rekorlar kırarken, dolar bazında bakıldığında görülen ucuzluk dikkat çekici seviyelere geldi. Bu altı ayda endeks dolar bazında yüzde 2.5 kayıpla 144.19 dolara geriledi. Endeksin dolar bazlı değeri 2021 yılı başında ise 198 dolar seviyesindeydi.

Tatil haftası en çok gram altın kazandırdı

Kurban Bayramı nedeniyle piyasaların sadece iki işlem günü açık olduğu bu hafta yatırımcılara en çok altın kazandırdı. Dolardaki yükselişin etkisiyle 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2.82 kazançla 995 liraya yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda ortalama yüzde 2.12 değer yitirdi.

Yabancı ilgisini bankalar belirliyor

Borsada yabancı çıkışı yılbaşından bu yana 24 Haziran ile biten hafta itibarıyla 3.3 milyar dolara ulaşırken, yerel yatırımcıların talebi düşük faiz politikası nedeniyle güçlü seyretti. BIST-100'de yabancı yatırımcı ilgisini büyük oranda bankacılık endeksi belirliyor. Bu nedenle uzmanlar yabancının dönüş sinyalinde bankacılık endeksinin belirleyici olduğuna işaret ediyor.