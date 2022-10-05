Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı iki hissede sürecek

Borsa İstanbul BIST50 endeksinde yer alan İŞ GYO ve TSKB hisseleri dışında 14 Eylül'de uygulanmaya başlanan açığa satışta yukarı adım kuralı kaldırıldı.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul AŞ, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünden itibaren sadece İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ payları için geçerli olacağını duyurdu.

Borsa İstanbul’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, mevcut durumda BIST 50 Endeksinde yer alan paylar için açığa satış yapılabildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda 14 Eylül-4 Ekim döneminde söz konusu paylar için yukarı adım kuralının uygulandığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bugünden itibaren yukarı adım kuralı İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) payları dışında uygulanmayacaktır. Açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının belirtilen iki payda ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.”

AÇIĞA SATIŞ YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kurallardan biri, yukarı adım kuralıdır.

Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir.

‘Yukarı adım’ (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır.

Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir.

Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.

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