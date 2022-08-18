Borsadaki bankacılık hisselerinde dikkat çeken hareket

BIST 100 endeksi dün tarihi zirvesini yenilerken yükselişe en büyük katkı ise bankalardan geldi. Bankacılık endeksinde son bir aylık yükseliş yüzde 40'ı aştı.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günün ilk saatlerinde satıcılı seyretti. Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdürerek küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi yine rekor kırmıştı.

BIST 100 endeksi ilk işlem saatlerinde önceki kapanışa yüzde 0,2 değer kaybederek 2 bin 974 puana geriledi.

BIST 100 endeksi, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2 bin 983,22 puana taşımasının ardından günü yüzde 2,29 artışla 2 bin 980,00 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazeledi. BIST 100’deki dünkü yükselişe en büyük katkı ise bankalardan geldi.

BANKACILIK HİSSELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi ise dün yüzde 7,84 ile Aralık 2021’den bu yana en yüksek yükselişini yaşadı. Garanti ve İş Bankası hisseleri dün tavan fiyatı görürken Yapı Kredi, Akbank ve Vakıfbank yüzde 7, Halkbank ise yüzde 6 prim yaptı.

Bankacılık endeksinin dün yaşadığı güçlü seyrin ardından endekste sabah saatlerinde yüksek oynaklık görüldü. Bankacılık endeksi kapanışa göre yüzde 0,27 değer kazandı. Pek çok bankanın hissesinde son bir aylık kazanç yüzde 50’yi geçmiş oldu.

PİYASA KRİTİK VERİLERİ İZLEYECEK

Piyasalar bugün Euro Bölgesi temmuz ayı TÜFE verisi ile TCMB’nin faiz kararını takip edecek. TCMB’nin açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri ve ABD haftalık işsizlik başvuruları da yatırımcıların takip edeceği veriler arasında yer alacak.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarında ekonomik görünümdeki hızlı değişim ve Fed üyelerinin karar almalarını zorlaştıran ekonomik çerçeveye yapılan vurgu sonrası küresel pay piyasalarının negatif seyretti görüldü.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler BIST 100 endeksinde 3 bin ve 3 bin 20 seviyelerinin direnç, 2 bin 950 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Gedik Yatırım Günlük Bülten’de yer alan değerlendirmede, “Endekste yaşanan güçlü yükselişlerin ardından olası düzeltmelerin de sert gerçekleşebileceğini değerlendirmekle birlikte 2 bin 900 puan üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların sürdürülebileceği ve 3 bin puan üzerindeki tutunmalarda ise iz süren stoplarla kısa vadeli yeni pozisyon denemeleri yapılabileceği kanısındayız” ifadelerine yer verildi.

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