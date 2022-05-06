Borsalarla birlikte kripto paralar da çakıldı

ABD'de kriz korkusuyla borsalar ve kripto paralar çakıldı. Borsalarda bu yılki kayıp 8 trilyon doları aşarken, bugün Bitcoin'de düşüş yüzde 8'i aştı.

Sozcu.com.tr

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ABD'de önceki gün hisse senedi piyasaları ve kripto paralarda yaşanan yükseliş, dün tersine döndü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önceki gün “75 baz puanlık faiz artışı gündemde değil” açıklamasının ardından piyasa 50 baz puanlık artışı iyimser karşılamış ve borsalar ile kripto paralarda yükseliş yaşanmıştı. Ancak dün tablo değişti.

BORSALARDA BU YILKİ KAYIP 8 TRİLYON DOLAR

Yüksek enflasyon ve ekonomik yavaşlama endişeleriyle kayıp, ABD'nin en büyük 500 şirketinin hisselerini takip eden S&P 500 endeksinde yüzde 3,5'i, ABD'nin en büyük 100 şirketini takip eden Nasdaq 100 endeksinde yüzde 5'i, en büyük 30 şirketi takip eden Dow Jones endeksinde yüzde 3,1'i aştı.

Önceki gün Mayıs 2020 sonrasının en iyi günü yaşanan S&P 500 endeksinde dün ise Haziran 2020 sonrasındaki yaklaşık iki yıllık dönemin en sert günlük düşüşü yaşandı.

Dünkü düşüşler Amazon'da yüzde 7,6, Tesla'da yüzde 8,3, Apple'da yüzde 5,6 oldu.

ABD borsalarında kayıp, dün 1,3 trilyon doları, sene başından bu yana ise 8 trilyon doları aştı.

KRİPTO PARALAR DA ÇAKILDI

Hisse senetlerinin yanı sıra dün kripto paralarda da sert düşüş başladı.

Önceki gün Fed kararı sonrasında 40 bin dolara yaklaşan Bitcoin (BTC), bugün 8'i aşan düşüşle 36 bin 280 dolara kadar geriledi.

Ethereum (ETH) yüzde 6'yı aşan düşüşle 2 bin 746 dolara kadar gerilerken, Ripple'da (XRP) düşüş yüzde 6'ya yaklaştı.

Kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 kayıplar 1,67 trilyon dolara geriledi.

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