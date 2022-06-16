Brezilya Merkez Bankası’ndan bir faiz artışı daha
Brezilya Merkez Bankası, Fed'in ardından politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 13,25 seviyesine çıkardı. Banka, son 11 toplantısında faizi toplam 1125 baz puan artırmış oldu.
Brezilya Merkez Bankası, dün politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan artırdı ve faiz artırımlarının devam edeceği sinyali verdi.
Merkez bankasının Copom olarak bilinen para politikası kurulu, politika faizini 2017 başından beri en yüksek seviye olan yüzde 13.25’e çıkardı.
Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 30 ekonomistten 25’i faizlerin 50 baz puan artırılacağı tahmininde bulunmuştu.
SON 11 TOPLANTIDA TOPLAM 1125 BAZ PUANLIK ARTIŞ
Böylece COPOM, son 11 toplantısında faizi toplam 1125 baz puan artırmış oldu.
COPOM’un enflasyon hedefi yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon en son yıllık yüzde 11,73 seviyesinde gelmişti.
COPOM, bir sonraki toplantısını 4 Ağustos’ta yapacak.