Çılgın başkanın Bitcoin sevdası o ülkeyi batırıyor

Bitcoin'i yasal ödeme aracı haline getiren El Salvador, kriptoların sert düşüşü nedeniyle büyük zararda. Ülke aldığı her Bitcoin'den zarar ederken şimdiye kadar yatırımların yüzde 50'sini kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Kripto paraların değerindeki büyük düşüş, Bitcoin’e yatırım yapan Orta Amerika ülkesi El Salvador’u büyük zarara soktu.

Bitcoin’e ve kripto teknolojisine merakıyla tanınan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin tüm uyarılara rağmen Bitcoin’i ülkede yasal ödeme aracı olarak kabul etmesi ve ülkenin yüklü miktarda Bitcoin alması, 6,5 milyon nüfuslu ülkenin ekonomisini de zora soktu.

Yapılan hesaplamalara göre , Bitcoin’in 23 bin dolar seviyelerine gerilemesiyle El Salvador, Bitcoin’e yatırdığı paranın yarısına yakınını kaybetti. El Salvador’un şu anda bilinen 2 bin 301 Bitcoin’i bulunuyor. Buna yatırılan para ise 105,6 milyon dolar. Aynı Bitcoin’in ederi ise 53 milyon dolar civarında.

BÜYÜK ZARARDA

Bukele, Bitcoin’de ilk ‘dipten alım’ yaptığını duyurduğunda Bitcoin 60 bin dolar sınırındaydı. Ekim sonunda tarihi zirvesini gören Bitcoin o dönem yatırımcılarına yüksek miktarda para kazandırırken pek çok yatırımcının da yüksekten alımlar yaparak zarar etmesine neden olmuştu.

Bukele 27 Ekim tarihinde yaklaşık 60 bin dolardan 420 adet Bitcoin satın aldığını duyurmuştu. Bukele son olarak mayıs ayında 30 bin dolar civarında 500 Bitcoin daha aldıklarını açıklamıştı.

Bitcoin’in şu anki fiyatı 23 bin dolar yakınlarında ve düşüşü devam ediyor. El Salvador ise bu fiyatın altından herhangi bir alım yapmadı. Yani yapılan her satın alma zarara uğramaya devam ediyor.

PİYASA ÇÖKTÜ

Bitcoin geçtiğimiz kasım ayında 67 bin dolarla tarihi zirvesini görmüş, o tarihten bu yana ise gerileme eğilimine girmişti. Yılın başından bu yana Bitcoin’deki yıllık kayıp ise yüzde 50’yi aştı. Mayıs ayında Luna topluluğunun tamamen çökmesi ve tokenlarının sıfırlanarak yatırımcılarına büyük kayıplar yaşatması kripto varlıklara olan güveni de büyük oranda sarstı.

Bununla birlikte merkez bankalarının parasal sıkılaşma eğilimlerini hızlandırması da riskli varlıklardan kaçışı hızlandırarak kripto varlıklardaki çöküşü körükledi. Bu nedenle son 18 ayda Bitcoin’e yatırım yapmaya karar veren herkes şu anda tamamen zararda. Buna El Salvador devleti de dahil.

TEMERRÜDE DÜŞEBİLİRLER

Ancak son aylarda düşen kripto piyasası Bukele’nin Bitcoin hakkındaki fikrini değiştirmedi. Bukele, bir “Bitcoin şehri” yaratmak için kullanılacak olan fonları toplamak için “volkan tahvilleri” çıkarmayı planlamıştı. Ancak mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen tahviller, mevcut kripto piyasası koşulları nedeniyle o zamandan beri erteleniyor.

Ülkenin zararı ise sadece kripto yatırımı ile sınırlı değil. Bitcoin'e endeksli devlet tahvillerinden de ülkenin büyük zarar uğradığı tahmin ediliyor. Uzmanlar bu durumun ülkenin mali durumunu daha da sıkıştırdığı görüşünde. 24 milyar dolardan fazla devlet borcunun temerrüde düşme olasılığının da arttığı düşünülüyor.

KENDİ PARASI YOK

Yoksul orta Amerika ülkesi yirmi yıl önce doları ulusal para birimi olarak kabul ettiğinden, El Salvador borçlarını ödemek veya harcamaları artırmak için kendi parasını basamıyor. Yani ülke kendi harcamalarını kısmak veya harcamalarını sürdürmek için daha fazla borç almak zorunda.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçtiğimiz aylarda El Salvador'u Bitcoin'in yaratacağı riskler konusunda uyarmış, 1,3 milyar dolarlık bir yardım kredisine ilişkin müzakereleri durdurmuştu.