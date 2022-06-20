Çin borç verme faizlerini sabit tuttu

Çin, bir yıllık borç verme faizini (LPR) yüzde 3.70'te, beş yıllık borçlanma verme faizini ise yüzde 4.45'te sabit tuttu.

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Çin, konut ve ticari kredi faizleri için gösterge olan borç verme faizlerini beklentilere paralel şekilde sabit tuttu.

Buna göre Çin, bir yıllık borç verme faizini (LPR) yüzde 3.70’te, beş yıllık borçlanma verme faizini ise yüzde 4.45’te sabit tuttu.

Ancak diğer başlıca merkez bankalarının faizleri yükseltiyor oluşu Çin’in ivme kaybeden ekonomisini faiz düşürerek canlandırma çabalarını zora sokuyor.

YUAN’DA DEĞER KAYBI VE SERMAYE ÇIKIŞI RİSKİ

Diğer başlıca ekonomiler para politikalarını sıkılaştırırken, Çin corona virüsü salgınından etkilenen ekonomisine destek sağlamak üzere gevşek para politikasını yürütüyor.

Ancak yatırımcılar, merkez bankası yetkililerinin para politikasının daha da gevşetilmesi durumunda Yuan’ın değer kaybetmesi ve sermaye çıkışlarının başlaması gibi olasılıkları tetiklenmesi gibi riskleri hesaba kattığını düşünüyorlar. (REUTERS)

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