Dolar, euro, altın, borsa… İşte haziranda en çok kazandıran ve kaybettirenler

TÜİK verilerine göre haziranda tüketici enflasyonu ile indirgendiğinde en yüksek reel getiri dolarda oldu. 2022'nin ilk altı ayında ise euro, dolar, altın ve mevduat faizinin reel getirileri ekside kaldı.

Sozcu.com.tr

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TÜİK Haziran 2022’ye ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı.

Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,20, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,95 oranı ile dolarda gerçekleşti.

2022 yılının ilk altı ayında hem TÜFE hem Y-ÜFE ile indirgendiğinde tüm yatırım araçları yatırımcısına kaybettirdi.

HAZİRANDA DÖVİZ VE ALTIN KAZANDIRDI, BORSA KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 1,05 oranında reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,08, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,25, BIST 100 endeksi yüzde 2,27 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 5,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 2,80, külçe altın yüzde 1,65 ve DİBS yüzde 0,47 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 0,57 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 3,64 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

SON ÜÇ AYDA EN ÇOK BORSA KAZANDIRDI

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,41 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,20 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

2022’DE TÜM YATIRIM ARAÇLARI KAYBETTİRDİ

Altı aylık değerlendirmeye göre ise tüm yatırım araçları kaybettirdi. BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranıyla yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,93 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

ABD doları ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,48, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,96 kaybettirdi. Altın ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,07, TÜFE ile indirgendiğine yüzde 10,35 kaybettirdi.

SON BİR YILDA EN YÜKSEK GETİRİ DOLARDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,21 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 17,25, BIST 100 endeksi yüzde 24,89, Euro yüzde 27,36, mevduat faizi (brüt) yüzde 51,29 ve DİBS yüzde 52,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 10,40 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,21 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 3,09, mevduat faizi (brüt) yüzde 35,02 ve DİBS yüzde 36,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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