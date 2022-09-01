Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 1 Eylül 2022

Dolar 1 Eylül Perşembe günü 18.20 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru son dokuz ayın en yüksek seviyesi olan 18,23’ü test etti. Doların yükseliş hızında büyük bir değişiklik olmamasına karşın yukarı yönlü eğilim halen daha koruyor.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 18,1376 – 18,2366 arasında hareket ederken yatay seyrini korudu. Ağustos ayında %1,57 yükseliş ile son dört aydaki en düşük aylık artışı gösterdi. Kurda son bir aylık işlemlerin 18,00 üzerinde yatay seyir kazandığı görüldü. Dünkü işlemlerde kurda 18,2366 ile yıl içi zirve yenilenirken, kapanışı 18,19 seviyesinden hafif pozitif yönde gerçekleşti. 5 günlük AO 18,18'e yükseldi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.20 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.820 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 1 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 1 Eylül 2022 dolar yorumları: Teknik olarak paritenin zirve seviyesi olan 18,36 kısa vadeli direnç olmaya, eğer zirve geçilecek olursa yükseliş kanalının üst bandı kısa vadede 19,15 seviyesine işaret ediyor. Destek seviyeleri ise 17,35 ve 16,50'de bulunmaya devam ediyor.