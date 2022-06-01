Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 1 Haziran 2022

Dolar 1 Haziran 2022 Çarşamba günü 16.43 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru, Mayıs ayı başından itibaren oluşan yükseliş trend kanalı içinde işlem görmeye devam ediyor.

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Dolar kuru bu sabah saatlerinde 16,40 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksinin ise 102 seviyesinde hareket ettiği ve görece güçlü konumunu koruduğu görülüyor. ABD 10 yıllıkları ise %2,86 seviyesinde hareket ediyor. Kurda geçtiğimiz hafta gerçekleşen kanal kırılmasının ardından teknik göstergelerin yukarı yönlü sinyaller üretmeye devam ettiğini görmekle birlikte, 700 baz puanın üzerinde tutunmakta olan CDS priminin de yukarı yönlü risklere vurgu yapıyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 16.43 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.643 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 1 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 1 Haziran 2022 dolar yorumları: Dolar bu sabah 16.40 seviyesinin altında bulunuyor. Teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam etse de geçtiğimiz günlere göre daha sakin bir seyir takip edilmektedir. Hafta içerisinde yükseliş hareketinin devamı için 16.42 üzerinde seyirler aranacak. 16.42 üzerinde 16.51 ve 16.65 direnç seviyeleri takip edilebilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.20 seviyesi destek görevi görebilir. Bu seviyeye yönelik geri çekilmeler yukarı yönlü tepkiler için güç alanı oluşturabilir.