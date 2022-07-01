Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 1 Temmuz 2022

Dolar 1 Temmuz Cuma günü 16.74 TL'den işlem görüyor. Dolar güçlü konumunu koruyor. Dolar bu hafta gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanırken, TL karşısında değer kazancını sürdüremedi.

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Dolar küresel ölçekte değer kazancını sürdürüyor. Fed'in haziran ayında 75 baz puan faiz artırması ile dolar endeksi 105 seviyesinin üzerini görmüş ve 103.7 seviyesine kadar gerileme kaydetmişti. Dolar endeksi bu hafta yeniden 105 seviyesinin üzerine yükselme çabası gösteriyor. Resesyon ihtimalinin artmasına rağmen Fed'in bu yıl toplamda 175 baz puan daha faiz artırımına gideceği beklentisi doları güçlü tutuyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 16.74 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.674 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 1 TEMMUZ 2022

Ekonomi uzmanlarının 1 Temmuz 2022 Dolar yorumları: DolarTL bu sabah 16.70 seviyesinde bulunuyor. Dolar kurunun hafta başına göre daha sakin bir seyri var. 16.50 – 16.75 aralığında dalgalanma takip edilmektedir. Yukarı yöndeki hareketin hız kazanması için ise ilk aşamada 16.75 üzerinde seyirler görmek gerekecek. 16.75 üzerindeki seyirlerde 16.95 direnç seviyesi takip edilebilir. Görülebilecek geri çekilmelere ise 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 16.15 seviyesi destek görevi görebilir. Bu seviye yakınlarından tepki alımları gelebilir.