Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Mayıs 2022

Dolar 10 Mayıs 2022 Salı günü 15.20 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru bu hafta mart ayında gördüğü 15 seviyesinin üzerine yükseldi. Fed’in Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırması ile bir sonraki toplantılarda da faiz artırımlarının devam edeceği mesajı vermesi ve yut içinde yüzde 70’e yaklaşan enflasyon verisi sonrası dolar kuru yükselişini sürdürüyor.

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Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar endeksindeki hafif gerileme ile birlikte dolar karşısında hafif değer kazanıyor. Ancak, TL'nin negatif ayrıştığını görüyoruz. Yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin ardından gözler dolar endeksinde olacaktır. 104 seviyesi üzerindeki seyirlerde gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskı artış gösterebilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 15.20 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.520 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 10 Mayıs 2022

Ekonomi uzmanlarının 10 Mayıs 2022 Dolar yorumları: Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 14,93 – 15,1350 arasında hareket etti. Güne 14,96 seviyesinden başlayan kurda 15,00 TL direncinin geçilmesi ile yükselişin ivme kazandığı görüldü. 5 günlük AO 14,94'e yükseldi. Kurda 15,00 üzerinde kalıcılık 15,25 TL kısa vadeli hedef olabilir. 15,40 bir sonraki direnç noktasıdır. 15,00 üzerinde bu hafta kapanış alınması kurda 15,00 – 16,50 bant aralığının açılmasını sağlayabilir.

Aşağı yönde ise kısa vadede 14,94 ve 14,80 destekleri izlenebilir. Atlanta Fed Başkanı Bostic dünkü konuşmasında, 50 baz puan artışın yeterince agresif olduğunu, Fed'in bu hızda kalabileceğini söyledi. Bugün ise Fed üyelerinden Willliams ve Mester konuşacak. Yurt içinde TÜİK mart ayı işgücü verilerini yayımlayacak.