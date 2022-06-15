Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 15 Haziran 2022

Dolar 15 Haziran 2022 Çarşamba günü 17.27 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru geçtiğimiz işlem gününde 0.06% yükselişle günü 17.26 seviyesinden yatay tamamladı. Gün içi dalgalanmalar bir miktar yavaşlamaya işaret ediyor.

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Bu akşam Fed toplantısı öncesinde Dolar baskı altında. Fed'in TSİ 21'de açıklayacağı kararda beklentiler faizin 75 baz puan artırılması yönünde. Ekonomik projeksiyonlarının da açıklanacağı toplantıda TSİ 21.30'da Powell'ın konuşması da yakından izlenecektir. Yüksek enflasyon verisi sonrasında ileriye yönelik farklı beklentiler oluşmuştu. Bu toplantıda beklentilere paralel bir faiz artışı ve piyasaları fazla rahatsız etmeyecek projeksiyonlar ve Powell'ın konuşması belirsizliğin kalkmasına neden olabilir ki bu da risk iştahı üzerinden Dolar'da bu sabahki kar satışlarının sürmesine neden olabilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.27 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.727 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 15 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 15 Haziran 2022 dolar yorumları: Dolar/TL, mayıs ayı başından itibaren oluşan yükseliş trend kanalı içinde işlem görmeye devam ediyor. 17.30 direnci üzerinde kalındığı taktirde trend kanalı üst bandı 17.55'e yükseliş devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 17.20 destek altında 16.94'e düşüş yaşanabilir.