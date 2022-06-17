Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Haziran 2022

Dolar 17 Haziran Cuma günü 17.32 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru bir önceki işlem gününü 17.30 seviyesinden sınırlı yükselişle tamamladı. Gün içi dalgalanmalar ve teknik göstergeler ise bir miktar yavaşlamaya işaret ediyor ancak genel yukarı görünümde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 17,21 – 17,32 arasında hareket etti. Güne 17,24 seviyesinden başlayan kurda yükseliş trendi zayıf ivme ile devam etti. Dolar endeksi dünkü işlemlerde 105,00 puan üzerinde kalıcı olamadı. Kurda 5 günlük AO (17,26) kısa vadeli geri çekilmelere destek verdi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.32 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.732 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 17HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 17 Haziran 2022 Dolar yorumları: Dolar son 4 gündür sakin seyrediyor. Yükseliş hareketi sınırlı da olsa devam ederken 17.35 seviyesi aşılabilmiş değil. 17.20 ve 17.35 arasında seyirler takip edilmektedir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 17.35 üzerinde seyirler aranacak. 17.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.75 seviyesi destek görevi görebilir. 16.75 seviyesi altında seyirler görülmeden dolar kurunda kalıcı düşüşlerin başlaması için teknik koşullar oluşmayabilir.