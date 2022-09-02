Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Eylül 2022

Dolar 2 Eylül Cuma günü 18.22 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru anlık sert hareketler görülüyor olsa da yükseliş trend kanalı içinde işlem görmeye devam ediyor. Doları başlıca altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi 20 yılın zirvesi olan 109.55 seviyesine yakın işlem gördü.

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Kurda 18,20TL seviyelerinde fiyatlama devam ediyor. Küresel anlamda doların değerli kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Dün açıklanan PMI verileri sonrasında ABD ekonomisinin yavaşlama eğilimi beklendiği kadar hızlı gerçekleşmediği görülüyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.22 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.822 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 2 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 2 Eylül 2022 Dolar yorumları: Haftanın son işlem gününde ise gündem ABD kanadından gelecek olan ekonomik verilerde olacak. TSİ 15:30'da gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi küresel bazda volatilitenin oldukça artmasına neden olacaktır. FED'in sıkılaşma adımları kararları için yakından izlediği veri ile birlikte atılabilecek adımlar hakkında ipuçları aranacak. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 18.25 – 18.30 – 18.35 seviyeleri direnç noktaları olarak; 18.12 – 18.00 – 17.90 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.