Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 22 Eylül 2022

Dolar 22 Eylül Perşembe günü 18.36 TL'den işlem görüyor. Dolar’ın küresel çaptaki hareketi ile birlikte bugün saat 14:00'ta açıklanacak TCMB’nin faiz kararı öncesinde Dolar kurunda kısmi yükseliş eğilimi sürüyor.

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Doların Euro karşısında güç kazanması, Dolar/TL'yi yukarı yönde destekliyor. Önceki işlem gününde 18.3455 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.10 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 81.72 seviyesinde iken momentumu 100.66 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.36 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.836 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 22 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 22 Eylül 2022 dolar yorumları: Dolar/TL Fed faizlerde beklendiği gibi 75 baz puan artışa gitmesinin ardından 18,36'ya ulaşıldı. Bu seviye üzerinde kalındığı taktirde 18,50 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Bugün açıklanacak TCMB faiz kararı da bu harekette rol oynayabilir. Olası geri çekilmelerde 18,23 ilk destek olmak üzere 17,92'e düşüş hız kazanabilir.