Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 26 Ağustos 2022

Dolar 26 Ağustos Cuma günü 18.18 TL'den işlem görüyor. Kurda sınırlı da olsa yükseliş devam ediyor. Genel olarak gün içi geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ettikçe gün içi yükselişler ile yukarı trend oluşmayı sürdürüyor.

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Önceki işlem gününde 18.1762 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.05 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 77.00 seviyesinde iken momentumu 101.69 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.18 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.818 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 26 AĞUSTOS 2022

Ekonomi uzmanlarının 26 Ağustos 2022 Dolar yorumları: Dolar/TL dün gece 18,20 seviyesini test etti. Bugün seans sonlarına doğru Powell konuşma yapacak. Dalgalı bir seyir izleyebilecek kurda 18,36'yı direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 18,70-18,80 bandı hedeflenebilir. olası geri çekilmelerde 18,00 ilk destek olmak üzere 17,50'ye düşüş hız kazanabilir.