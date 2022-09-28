Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Eylül 2022

Dolar 28 Eylül 2022 Çarşamba günü 18.49 TL'den işlem görüyor. Dolar endeksindeki yükseliş kuru yukarı çekerken TCMB faiz kararı ve rezervlerdeki son görünüm TL üzerinde kademeli baskı yaratmaya devam ettirmesi bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doların Euro karşısında güç kazanması, Dolar/TL'yi yukarı yönde destekliyor. Önceki işlem gününde 18.4856 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.26 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 84.23 seviyesinde iken momentumu 101.43 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.49 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.849 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 28 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 28 Eylül 2022 dolar yorumları: USDTRY paritesinde ana yön yukarı olmakla birlikte 18.40 seviyesinin aşılmasıyla hareketler izlendi. 18.40'ın üzerindeki seyirlerin korunması halinde kademeli olarak 19 seviyesine doğru yükseliş hızı artabilir. Geri çekilmelerin daha kalıcı olması için 18.25 seviyesinin altındaki seyrin sürmesi şart. Ancak şimdilik geri çekilmelerin sınırlı kaldığını ve geri çekilme noktalarından yukarı yönde tepkilerin geldiğini izliyoruz.