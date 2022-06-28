Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Haziran 2022

Dolar 28 Haziran 2022 Salı günü 16.63 TL'den işlem görüyor. Cuma günü BDDK kararı öncesi 17.35 seviyesinde bulunan Dolar dün 16.10 seviyesine kadar gevşeme gösterdi. Bu sabah Dolar kuru yeniden yükseliş gösterdi.

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Haftanın ilk işlem gününde GoÜ para birimleri genelinde karışık bir seyir izlenirken, BDDK'nın TL ticari kredilere yeni koşullar açıklaması sonrasında Türk lirasının dün dolar karşısında %2,2 oranında yükselişle en iyi performans gösteren GoÜ para birimi konumunda yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte gün içerisinde 16,09 seviyesine kadar gerileyen ve yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini test eden USDTRY paritesi, günü 16,55 civarından düşüşle kapattı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 16.63 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.663 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 28 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 28 Haziran 2022 Dolar yorumları: DolarTL bu sabah 16.50 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dün aşağı yönlü seyrini sürdürüp 16.10 seviyesini görse de düşüşler sınırlı kaldı. 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 16.03 seviyesi yakınlarından tepki alımları görülmektedir. Dolayısıyla hafta içerisinde görülebilecek geri çekilmeleri 16.03 seviyesine kadar izlemek gerekecek. 16.03 seviyesi altındaki seyirlerde aşağı yönlü eğilimin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönlü seyirler için ise 16.75 seviyesinin üzerini beklemekte fayda var. 16.75 üzerinde 16.90 ve 17.35 direnç seviyeleri takip edilebilir.