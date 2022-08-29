Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 29 Ağustos 2022

Dolar, 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü 18.18 TL'den işlem görüyor. Dolar cuma günü Şahin açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell sonrası 18 seviyesinin üzerindeki seyirini sürdürüyor. Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 18,0428 – 18,2030 arası pozitif yönde hareket etti.

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Dolar kuru günün ilk saatleri itibariyle 18,18 TL seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta en yüksek 18,20 TL ve en düşük 18,04 TL seviyelerini gören parite yükseliş eğilimine devam ederek haftayı 18,16'dan tamamladı. Paritede gelebilecek haber akışları paralelinde tepki yükselişleri ile kanalın içerisine dönme ihtimali devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.18 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.818 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2022

Ekonomi uzmanlarının 29 Ağustos 2022 Dolar yorumları: Kurda tarihi zirve üzerinde kalıcılık yükselişin devamı adına önem arz etmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 18,00 destek olarak takip edilebilir. 18,00 TL desteği kalıcı olarak geçilmediği sürece yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir. 5 haftalık AO ise 18,05'te bulunuyor. Bu hafta yurt içinde ağustos ayı dış ticaret dengesi ve 2Ç22 GSYH büyüme verileri önemli olacak. ABD'de istihdam verileri ve PMI'lar takip edilecek.