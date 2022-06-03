Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Haziran Mayıs 2022

Dolar 3 Haziran Cuma günü 16.50 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru geçtiğimiz işlem gününde 0.45% yükselişle günü 16.46 seviyesinden tamamladı. Geçilemeyen 16.40 bölgesi geçtiğimiz ile birlikte aşılmış oldu.

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Dolar kuru hafta içerisinde 16.45 seviyesini aşmakta zorlanıyordu. Bu seviyenin aşılması ile yukarı yönlü görünüm korunuyor. Enflasyon verisi için beklentiler yıl içi zirve seviyenin görülmesi yönünde bulunuyor. Nisan ayında yüzde 70'e yaklaşan Tüfe, Mayıs ayında yüzde 75'i de geçebilir. Bu hafta bölgesel Fed Başkanlarının faiz artırımları devam edecek, resesyon görünmüyor mesajı vermesi ile dolar endeksi 101.4 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 16.50 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.650 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 3 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 3 Haziran 2022 Dolar yorumları: Kurda sınırlı da olsa yükseliş devam ediyor. Dün 16,40TL seviyesi üzerinde kapanış ile birlikte bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon verileri sonrasında 16,50TL seviyelerinin üzeri test edilebilir. Yurt içinde açıklanacak dönemsel bankacılık karlarını da ayrıca gün içinde takip ederken, ABD'de dün açıklanan özel sektör istihdam verisi beklentileri karşılamazken bugün TDI veri seti takip edilecek.

Yoğun veri akışı sonrasında 16,40TL aşağı kırılmadıkça geri çekilmelerin alış fırsatı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 16,55 ve 16,65 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 16,40 ve 16,28 TL destek seviyeleri takip edilebilir.