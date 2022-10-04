Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 4 Ekim 2022

Dolar, 4 Ekim 2022 Salı günü 18.58 TL'den işlem görüyor. Kurda dün yurt içinde enflasyonun beklenti altında kalması ve küresel piyasalarda merkez bankalarına yönelik faiz artırımlarının yavaşlaması isteğinin dile getirilmesi ile oluşan olumlu havaya rağmen 18,50 TL üzerinde kalıcılık devam ediyor.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemleri 18,5448 seviyesinden 0,23% oranında yükseliş ile tamamladı. Gün içi hareket bandı 18,4654 – 18,5724 olarak gerçekleşti. Dolar/TL'nin son bir yıllık performansı ise bu dönemde %109 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ABD TÜFE ise %8,50 oldu. ABD'de faiz artırma süreci devam ederken, yurt içinde yeniden faiz indirim sürecine girilmesi kurda aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalmasını sağlayabilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?



DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.58 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.858 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 4 EKİM 2022

Ekonomi uzmanlarının 4 Ekim 2022 Dolar yorumları: Gün içi aşağı yönlü hareketlerde 18.5296 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 18.4988, 18.4523 ve 18.4215 destekleri önemli hale gelebilir. Olası yükselişlerde ise 18.5761, 18.6069 ve 18.6534 direnç seviyeleri olarak izlenecektir.