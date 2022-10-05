Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ekim 2022
Dolar 5 Ekim 2022 Çarşamba günü 18.57 TL'den işlem görüyor. Dolar endeksindeki gerilemeye rağmen DolarTL’de yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Türk lirasında mevcut riskler sürdüğü sürece yükseliş eğiliminin sürmesini bekleniyor.
Dolar kurunda, DXY'deki sınırlı gerilemeye karşın yükselişini koruyor. 18,50 üzerinde tutunma çabası devam etmekte. Son açıklanan enflasyon verisi negatif reel faiz makasını artırırken, TCMB rezervlerindeki gerileme TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 18.57 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.857 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 5 EKİM 2022
Ekonomi uzmanlarının 5 Ekim 2022 dolar yorumları: Doların Euro karşısında güç kaybetmesi, Dolar/TL'yi aşağı yönde baskılıyor. Önceki işlem gününde 18.5752 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin pozitif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kayıp %0.01 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 85.80 seviyesinde iken momentumu 101.59 seviyesinde.
Gün içi yukarı yönlü hareketlerde 18.5883 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 18.6371, 18.6989 ve 18.7477 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 18.5265, 18.4777 ve 18.4159 destek seviyeleri olarak izlenecektir.