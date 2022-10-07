Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 7 Ekim 2022

Dolar 7 Ekim Cuma günü 18.58 TL'den işlem görüyor. Doların Euro karşısında güç kazanması, Dolar/TL’yi yukarı yönde destekliyor. Önceki işlem gününde 18.5775 seviyesinden kapanan Dolar/TL’nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.01 olarak gerçekleşti.

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Dolar/TL dün güne yatay yönde başlarken, gün içerisinde 18,61 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) 110 seviyelerine doğru geri çekilme yaşamasına rağmen kur tarafında etki sınırlı kaldı. Dolar/TL'de her geçen gün dip seviyelerin yükselmesi yukarı yönlü ivmenin, devam etmesini sağlayabilir. MACD'nin 0'ın üzerinde ve AL konumunda olması ise yükselişleri destekliyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.58 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.858 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 7 EKİM 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Ekim 2022 Dolar yorumları: Haftanın son işlem gününde ise ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi küresel bazda volatilitenin artmasına neden olacaktır. Haftanın en önemli ekonomik verilerinden biri olan bu veri ile birlikte paritede de hareketlilik artabilir. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 18.62 – 18.70 – 18.80 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 18.45 – 18.32 – 18.15 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.