Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 7 Eylül 2022

Dolar 7 Eylül 2022 Çarşamba günü 18.23 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru yatay hareket eğilimini sürdürüyor. Dün bir kez daha dolar 18,25TL seviyesini test etmesine rağmen üzerine yükseliş gerçekleştirmedi.

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Dolar/TL paritesinde dar bir bant içinde hareket devam ediyor. Dışarıda Dolar Endeksi (DXY) 110.55 yüksek seviyesini gördükten sonra 110.20 seviyesine doğru geri çekildi. Güne başlarken DXY tekrar 110.50 seviyesinde seyrediyor. Her durumda güçlü ABD Doları gelişmiş ve gelişen ülke para birimlerini baskılıyor. 13 Eylül ABD'de Tüfe enflasyonu ve sonrasında Eylül ayı FED toplantısı ile ABD Doları güç buluyor. Bu durum son beş işlem gününde Dolar/TL paritesi üzerinde etkili olmadı. Ancak sene başından bu yana bakıldığında Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında %27 değer kaybettiği görülüyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.23 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.823 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 7 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Eylül 2022 dolar yorumları: Teknik olarak son 4 dört haftalık işlemlerdeki yatay seyre rağmen yükselen kanal içerisinde bulunan kurda 18,00 TL desteği kırılmadığı sürece, yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 18,36 seviyesi kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. 18,36 üzerine yerleşme olması halinde ise kanalın üst bandının geçtiği 18,80 test edilebilir. Aşağı yönde 18,15 kısa vadeli destek olmak üzere, 18,00 TL desteği önem arz etmektedir. Bugün ABD tarafında dış ticaret dengesi ve Fed üyelerinin konuşmaları yaklaşan FOMC öncesi önemli olacak. Akşam saatlerinde Bej Kitap raporu yayımlanacak.