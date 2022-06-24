Dolar / TL’de akşam hareketliliği: 17 liranın altına indi

Türk Lirası’nda yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra dikkat çeken değer artışı yaşandı. Dolar ve Euro, TL karşısında yüzde 5’ten fazla değer yitirdi. Gün içerisinde 17.38 seviyesine kadar ilerleyen dolar 16.50’nin altını gördü. 18.36 seviyesine kadar çıkan Euro ise 17.40’ın altına indi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu TL ticari kredilere yeni koşullar açıkladı.

Buna göre döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi.

15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10’unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

DOLAR VE EURO TL KARŞISINDA HIZLA DEĞER KAYBETTİ

BDDK’nın aldığı bu yeni karar sonrası dövizde büyük hareketlilik yaşandı. Akşam saatlerinde Dolar ve Euro, TL karşısında yüzde 5'ten fazla değer yitirdi.

Gün içerisinde 17.38 seviyesine kadar ilerleyen dolar 16.50'nin altını gördü. 18.36 seviyesine kadar çıkan Euro ise 17.40'ın altına indi. Gram altın da karar sonrasında 984 TL’ye kadar geriledi.