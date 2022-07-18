Dolar/TL’de artış sürerken ekonomide borç riski gündemde

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 17,5 seviyesine doğru yükselişini sürdürürken Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) 900 sınırında olması borçlara ilişkin riskleri artırıyor.

Sozcu.com.tr

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Dolar/TL yüksek enflasyon, döviz politikalarına yönelik endişeler ve dışarda doların güçlü seyri ile Haziran’dan beri yukarı yönlü baskı altında kalmaya devam ediyor.

Bugün iç piyasada Kabine toplantısı ve Haziran ayı bütçe verileri takip edilecek. Haftanın kalanında TCMB faiz kararı öne çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artışı yapması beklenen toplantısı da bu hafta dış gündemde ana gündem maddesi.

DOLAR GÜÇLENİYOR

Dolar, ABD’de yükselen faizler ve Avrupa ve Çin ekonomilerinin sallantıda olmasıyla bu yıl değer kazandı. Türk ihracatçıları da negatif etkileyen euro dolar paritesindeki eşitlenme de piyasanın takip ettiği konular arasında.

İşlemciler geçen hafta yüksek enflasyon verisi sonrası Fed’in bu ayki para politikası toplantısında 100 baz puan faiz artışına gideceğine dair beklentilerini yeniden 75 baz puana düşürdüler. Sözlü yönlendirmelerin de etkisiyle yaşanan bu gelişme küresel satış baskısını bir miktar zayıflattı.

Yine de küresel piyasalarda dolar 20 yılın zirvelerine yakın bir seyir izliyor.

Haziran sonunda 17,54 ile 20 Aralık’tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, BDDK’nın döviz fazlası olan bazı şirketlere TL kredi sınırlaması sonrası 16,15’e kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 17,5’e doğru kademeli yükseldi.

RİSK PRİMİ 900 SINIRINDA

Dolar/TL bu sabah saat saatlerinde 17,40 seviyelerinin üstünde işlem gördü. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primleri (CDS) ise Cuma günü 892 puana kadar yükseldi.

Bu verilere göre TL’nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 15, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 24,5 seviyesinde. TCMB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL’nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalara hakim konumda. Bankacılar ayrıca TL’deki değer kaybını bir kamu tercihi olarak da niteliyorlar.

CDS’in 900 baz puana yakın seyri dış borçlanma maliyetini çift haneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor.

Bu kapsamda takından takip edilen TCMB net uluslararası rezervleri 8 Temmuz itibarıyla 2002’den beri en düşük seviye olan 6,1 milyar dolara kadar geriledi.

‘ÖDEMELER DENGESİ KRİZİ GÜNDEME GELEBİLİR’

İstanbul Analitics bu sabah raporunda, “Sonuçta, matematik bize Ağustos’ta olmasa da, kış aylarında Türkiye’nin ödemeler dengesi krizine yaklaşacağını gösteriyor… Sermaye kontrolleri hayata geçmeden dolar/TL’de 20-22 düzeyini sınanması çok yüksek olasılık” görüşlerine yer verdi.

Hükümet sermaye kontrollerini net bir şekilde reddediyor. Ancak yine hükümet sermaye kontrolü olmadan döviz dengesinin nasıl sağlanacağı konusunda piyasaları ikna edebilmiş değil. Bu riskin, uzun süredir döviz birikimlerini artırmayan lokallerin davranışlarında değişiklik yaratıp yaratmayacağı da yakından takip ediliyor.

Piyasalarda ayrıca ‘Türkiye’ye bu hafta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Rusya’dan 55 milyar dolar yeni dış kaynak geleceğine yönelik basında çıkan haberler de takip ediliyor. Haberlerin kurda şimdilik pozitif bir etkisi bulunmuyor. (REUTERS)

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